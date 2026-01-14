Sono ore d'ansia quelle che sta vivendo Helena Prestes, ore in cui tutta la sua famiglia è alla ricerca del padre in Brasile. Sui suoi account social, infatti, la modella ha pubblicato la foto in cui si vedrebbe il papà soccorso dopo quello che sembrerebbe essere un incidente: la 35enne ha chiesto aiuto ai fan per scoprire in quale ospedale sarebbe stato portato suo padre, una notizia che attualmente né lei né tutti i suoi familiari avrebbero.

Il messaggio di Helena che sconvolge il fandom

Il 14 gennaio Helena non ha avuto un bel risveglio: come si evince dal messaggio che ha postato su tutti i suoi account social (da X al canale broadcast di Instagram), nelle scorse ore la modella è venuta a conoscenza di quello che sarebbe accaduto a suo padre in Brasile.

"Vi chiedo aiuto con urgenza. Il signore in foto è mio padre, ma non si trova. Sappiamo che è stato soccorso e portato in un reparto di assistenza. Ora è in un ospedale, ma non sappiamo quale. Probabilmente era senza documenti. Se qualcuno ha informazioni, mi contatti via mail. Grazia a tutti coloro che possono aiutare", ha scritto Prestes sia in italiano che in portoghese per provare ad arrivare a più persone possibili.

Bom dia a todos,

venho pedir ajuda com urgência.



O senhor da foto é meu pai.

Um primo meu viu essa notícia ontem à noite, mas até agora a família ainda não conseguiu encontrá-lo.



Sabemos apenas que ele foi socorrido e levado para uma unidade de atendimento, porém não foi… pic.twitter.com/OXf5YvoWrj — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) January 14, 2026

La mobilitazione dei fan

La richiesta d'aiuto di Helena è stata accolta immediatamente dai suoi tantissimi sostenitori, gli stessi che in queste ore stanno esortando chi non vive in Brasile a non "intasare" la mail della modella con messaggi inutili o fuori contesto.

"Condividiamo tutti queste parole di Helena", "Mi si è spezzato il cuore per lei", "Questa ragazza non ha mai pace", "Mi dispiace troppo, spero si risolverà tutto il prima possibile", "Mai un giorno tranquillo, poverina", "Condividiamo il tweet e preghiamo per lei", "Tranquilla, andrà tutto bene", "Abbi fede", "Ti abbraccio", "Spero che presto arrivino buone notizie", "Forza, riuscirete a trovarlo", si legge su X in queste ore.

Il rapporto conflittuale con la famiglia

Nel corso della sua lunga esperienza al Grande Fratello, Helena ha parlato spesso della famiglia e del rapporto conflittuale che ha avuto con entrambi i genitori.

Nonostante le incomprensioni e i litigi, Prestes non ha mai smesso di aiutare i parenti che sono rimasti in Brasile, soprattutto dal punto di vista economico.

Ora la modella è in apprensione per suo padre, che nessuno dei suoi familiari starebbe riuscendo a trovare pur sapendo che dovrebbe trovarsi in un ospedale del posto.