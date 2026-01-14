Oggi, 14 gennaio, Helena Prestes ha condiviso con i fan la notizia della scomparsa di suo padre in Brasile. Stando a quello che la modella ha raccontato sui suoi profili social, il signor Prestes avrebbe avuto un incidente vicino a una macelleria (una brutta caduta) e poi si sarebbero perse le sue tracce dopo il ricovero in ospedale. Nell'attesa di ricevere informazioni dal Sud America, l'ex concorrente del Grande Fratello si è mostrata in lacrime poco prima di andare a lavorare.

L'incidente del papà di Helena in Brasile

Non sono passate neppure 24 ore da quando Helena ha chiesto aiuto ai fan per provare a scoprire dove si trova suo padre.

Tramite i propri account, infatti, la modella ha spiegato che il papà sarebbe caduto nei pressi di una macelleria a San Carlos, ma i suoi familiari avrebbero appreso la notizia guardando casualmente la pagina social di un giornale locale.

Prestes non sa dove sarebbe stato portato suo padre per ricevere assistenza sanitaria, e secondo lei nessuno li starebbe cercando perché l'uomo non avrebbe avuto i documenti con sé al momento dell'incidente.

La 35enne ha fatto un appello a chi vive in Brasile: chiunque abbia informazioni su dove sarebbe ricoverato il papà, può contattarla alla sua mail personale.

Le parole di Helena

Helena è molto legata ai suoi fan, e in queste ore ha deciso di condividere con loro la paura che ha da quando ha saputo che il padre non si trova più.

"Sono devastata. Mi sono svegliata alle quattro di notte sentendo che c'era qualcosa che non andava. Penso che i nostri parenti sono collegati con la nostra nascita per sempre", ha scritto la modella in una storia che ha pubblicato sul suo canale Instagram dedicato solo agli abbonati.

"Oggi devo scattare e chiaramente sono in lacrime e senza stimoli. Il nostro rapporto non è dei migliori, ma questo è quello che provo", ha concluso l'ex concorrente del Grande Fratello.

Ore di apprensione per la famiglia Prestes

Anche Mariana Prestes, sorella di Helena, ha condiviso l'appello per chiunque sappia qualcosa del loro papà, del quale non hanno notizie da giorni.

La modella sta vivendo ore molto difficili, ma nonostante tutto ha deciso ugualmente di andare a lavorare come aveva programmato prima di sapere della scomparsa del padre in Brasile.