La stagione di Ciclismo è oramai partita ma, nonostante sia la terza in epoca Covid-19, i ciclisti e i team devono ancora fare i conti con l'insorgere del coronavirus. Nelle ultime ore, infatti, il mondo del ciclismo ha dovuto fare i conti con due positività in gruppo: la prima è quella di Kasper Asgreen mentre la seconda riguarda Tadej Pogacar [VIDEO], vincitore degli ultimi due Tour de France e tra i corridori più importanti di tutto il movimento ciclistico internazionale.

Asgreen non potrà partecipare al Tour de la Provence

La notizia della positività di Asgreen è stata data dalla Quick-Step Alpha Vinyl, team per la quale corre.

Il ciclista danese, come da protocollo, dovrà osservare un periodo di isolamento in attesa della negativizzazione. Per questo motivo, Asgreen non potrà prendere parte al Tour de la Provence e dovrà necessariamente modificare il suo calendario, in questa che è la parte di stagione destinata alle classiche del nord.

Il team, comunicando la positività al virus del proprio atleta, ha anche sottolineato che non ha intenzione di sostituirlo nella corsa francese, che di conseguenza verrà affrontata dal team belga con soli sei corridori in organico. Nonostante la sua assenza, comunque, il team rimane decisamente uno dei più forti (almeno sulla carta) dell'intera corsa, anche grazie alla presenza di Davide Ballerini e Julien Alaphilippe.

Nonostante la positività il calendario di Tadej non dovrebbe mutare

Diverso, invece, il discorso inerente Tadej Pogacar. Il corridore della Uae Team Emirates, che nella scorsa stagione era stato tra i primi ad aver ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, è infatti risultato positivo al virus la scorsa settimana. A dare informazioni sullo stato di salute del corridore è stato Adrian Rotunno, medico della squadra che ha sottolineato come il corridore abbia avuto dei sintomi, definiti comunque "piuttosto blandi".

Attualmente Tadej sta osservando tutte le procedure del caso, tra cui l'isolamento in attesa di sottoporsi a un tampone con esito negativo.

Nonostante il coronavirus, comunque, il programma del corridore non dovrebbe cambiare. Dopo un 2021 decisamente trionfante (con il ciclista che ha vinto la Tirreno-Adriatico, il Giro di Lombardia e la Liegi-Bastogne-Liegi), il debutto del ciclista nella prossima stagione è previsto per il prossimo 20 di febbraio, quando l'atleta sarà al via all'Uae Tour (dove dovrà difendere titolo).

Per il momento il programma di Tadej Pogacar non cambia, con il team che ha confermato la partecipazione alla corsa confidando, molto probabilmente, in una veloce negativizzazione del proprio atleta.