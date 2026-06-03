Il mancato rinnovo di contratto con la Juventus da parte di Dusan Vlahovic apre nuovi scenari sul fronte del calciomercato. Sull'attaccante serbo infatti, ci sono diversi club italiani: Milan, Napoli e Roma. Le trattative con la dirigenza bianconera si sono interrotte per una mancata intesa sullo stipendio e sul bonus alla firma.

Stando a quanto riportato dall'esperto Nicolò Schira, la società bianconera ha offerto un contratto fino al 2028 a 6 milioni + 1 di bonus alla firma. Al contrario l'entourage del centravanti ha chiesto 8 milioni a stagione + un ricco bonus alla firma.

Dunque il 26enne dopo 4 anni e mezzo trascorsi a Torino, si appresta a lasciare il club.

Calciomercato: tutte le squadre interessate al centravanti classe 2000

In seguito all'addio di Dusan Vlahovic alla Juve, diverse squadre di Serie A lo hanno messo nel mirino. Tra i club interessati c'è la Roma che è tornata in Champions League e quindi intende costruire una rosa competitiva, anche se il sogno di Gasperini è Mason Greenwood. Il Napoli anche è alla finestra, poiché sulla panchina si siederà Massimiliano Allegri che stravede per il 26enne. Il Milan dopo l'addio di Rafa Leao è sul mercato per trovato un nuovo centravanti ed il giocatore serbo è sempre stato nella lista dei desideri del club rossonero, anche se oggi la società deve fare i conti con l'azzeramento dei vertici.

Mentre questi sono i club italiani, sul calciatore classe 2000 ci sono anche altrettanti club europei come il Tottenham, il Chelsea ed i turchi del Fenerbahce. Vedendo le richieste dello stipendio di Vlahovic, è più probabile che il calciatore il prossimo anno finirà in un campionato diverso da quello italiano visto che non hanno problemi d'ingaggio.

Juve: i giocatori in uscita

La Juve intanto pensa a sacrificare alcuni giocatori per incassare denaro. Tra chi potrebbe lasciare la Continassa c'è Gleison Bremer, ma a sorpresa spunta anche il nome di Andrea Cambiaso. Fabio Miretti vorrebbe trovare più spazio e quindi sembrerebbe essere pronto a lasciare Torino, mentre il rinnovo di contratto di Khéphren Thuram risulta essere ancora in stallo per via della mancata qualificazione in Champions League.