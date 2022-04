Davide Fontana, bancario di 43 anni residente a Rescaldina (Milano) accusato dell'omicidio di Carol Maltesi, 26 anni, è stato interrogato in carcere dal procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino. Stando a quanto riferito dal suo legale difensore, l'avvocato d'ufficio Stefano Paloschi, l'uomo avrebbe avuto un "crollo emotivo" e, dandosi del vigliacco, si sarebbe detto pentito di quanto fatto.

Del caso di Cronaca Nera, nei giorni scorsi si è occupata anche la trasmissione Fuori dal Coro che ha intervistato Salvatore Galdo, 30 anni. Il giovane si è presentato come il fidanzato di Carol.

Il killer di Carol Maltesi davanti al pm

Davide Fontana, il 10 gennaio, ha ucciso a Rescaldina Carol Maltesi, sua ex e vicina di casa. Poi, ha fatto a pezzi il corpo della ragazza, lo ha nascosto in un congelatore e, due mesi più tardi, ha gettato i suoi resti in fondo ad una scarpata a Borno, tra le province di Bergamo e Brescia.

Il 43enne, detenuto presso il carcere di Canton Mombello con l'accusa di omicidio aggravato dalle sevizie, occultamento e distruzione di cadavere, è stato ascoltato, per oltre cinque ore, dal pm Carlo Nocerino, L'uomo, che ha già ammesso il brutale delitto, si sarebbe dichiarato pentito. "Sono un vigliacco - avrebbe affermato - e mi vergogno per quello che ho fatto e per non aver chiamato subito le forze dell'ordine".

Il suo legale, precisando che il suo assistito ha risposto a tutte le domande, ha spiegato: "Ha avuto un crollo emotivo". Secondo gli inquirenti l'uomo, appassionato di fotografia e cucina, avrebbe agito da solo, senza complici o supporto esterno. Il gip di Brescia, Angela Corvi, motivando il fermo ha sottolineato che Fontana sarebbe privo di qualsiasi scrupolo morale e senso di umana compassione.

Carol Maltesi si sarebbe dovuta trasferire con il fidanzato

Carol Maltesi, mamma di un bimbo di 6 anni, era una commessa, ma durante il lockdown si sarebbe avvicinata, con lo pseudonimo di Charlotte Angie, al mondo dell'hard. Condivideva, sul social a luci rosse Onlyfans, video e foto. Proprio in quel periodo ha conosciuto e ha avuto una relazione con il suo assassino, Davide Fontana.

Nonostante si fossero lasciati, i due - che abitavano i due appartamenti vicini a Rescaldina - continuavano a frequentarsi e ad avere rapporti. Il 43enne, stando alla sua confessione, avrebbe ucciso la 26enne mentre giravano un filmino amatoriale nell'appartamento della giovane.

Tuttavia Salvatore Galdo, che alla trasmissione Mediaset si è presentato come il fidanzato di Carol, non crederebbe all'ipotesi del video hard finito male. "Non ha mai fatto questi filmini - ha spiegato - non è una cosa plausibile e credo che si tratti di un omicidio premeditato". Il giovane, che vive a Praga, ha anche asserito che lui e la 26enne erano felici e stavano progettando un futuro insieme. "Carol - ha detto commosso - avrebbe voluto trasferirsi qui da me, a Praga".