Un ambulante di origini nigeriane è stato picchiato a morte a Civitanova Marche, pare con una stampella, sotto gli occhi increduli dei passanti, i quali invece di intervenire per dividere l'aggressore, hanno preferito filmare il fatto di cronaca con i telefonini. I sanitari del 118, allertati da alcuni passanti non hanno potuto fare niente. La causa scatenante della ferocia sembra essere un motivo di gelosia, poi in realtà smentito. L'aggressore infatti ha dichiarato in seguito alla polizia che l'avrebbe fatto perché l'ambulante avrebbe molestato la sua fidanzata, fatto anche questo smentito.

Ora il 32enne dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario e rapina, in quanto avrebbe anche sottratto un cellulare alla vittima. Alika Ogorchukwu, 39 anni, pare sia stato colpito con la propria stessa stampella, dopo essere stato buttato a terra. L'aggressore avrebbe continuato a malmenarlo, prima di lasciarlo esanime sul suolo ed allontanarsi. Da come si vede nei diversi filmati, alcuni passanti hanno urlato all'uomo di fermarsi, ma la furia omicida dell'aggressore sembra non essersi placata fino a che la vittima non ha smesso di muoversi.

L'aggressore e la vittima

Filippo Ferlazzo sarebbe l'aggressore e l'omicida: 32 anni e residente a Salerno, operaio con piccoli precedenti penali.

Alika Ogorchukwu invece era l'ambulante ucciso, 39 anni nigeriano. Descritto da tutti come una persona tranquilla, aveva una moglie e un figlio di 8 anni. Portava quella stampella a causa di un incidente avvenuto l'anno prima, quando un ubriaco l'aveva investito mentre era in sella alla sua bicicletta, provocandogli la lesione permanente al nervo del polpaccio sinistro.

Il presunto movente

Futili motivi a quanto sembra, una frase male interpretata da parte dell'aggressore. Questo sembra sia stato il motivo che ha fatto scattare il raptus omicida secondo gli inquirenti. Un modo troppo insistente per cercare di vendere la propria merce. Filippo Ferlazzo stava camminando sul corso con la sua fidanzata, quando la vittima si sarebbe rivolta a quest'ultima urlandole: “Compra i miei fazzoletti o dammi soldi”, non si sa se in tono intimidatorio o ironico.

L'aggressore non ci ha pensato due volte, si è avventato contro l'ambulante scatenando la sua furia omicida. Prima di allontanarsi, Filippo Ferlazzo avrebbe anche rubato il cellulare alla vittima.

Filippo Ferlazzo è già stato traferito in carcere mentre la salma della vittima è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Civitanova Alta, in attesa dell'autopsia.