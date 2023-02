Non si placano le polemiche sull'ultimo Festival di Sanremo, giunto quest'anno alla sua 73° edizione. L'Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sarebbe infatti pronta ad aprire un'istruttoria per la presunta pubblicità occulta ad Instagram operata da Chiara Ferragni, co-conduttrice dell'evento con Amadeus e Gianni Morandi, e per la violazione di alcune norme a difesa dei minori da parte dei cantanti Blanco, Fedez e Rosa Chemical. Non pare dunque esserci pace per i Ferragnez, che dopo il Festival starebbero vivendo una piccola crisi [VIDEO].

Agcom vs Ferragnez, Blanco e Rosa Chemical

Il Festival di Sanremo, che quest'anno ha visto trionfare Marco Mengoni [VIDEO], continua a far parlare di sé. A distanza di quasi due settimane dalla serata finale, infatti, si continua a discutere riguardo ad una serie di episodi che hanno sollevato perplessità e sdegno nei telespettatori. Tant'è che i parlamentari leghisti Elena Maccanti e Giorgio Maria Bergesio hanno deciso di presentare un esposto all'Agcom per lo spettacolo, a loro dire, "non decoroso e non rispettoso nei confronti degli italiani che pagano il canone" e hanno puntato il dito contro i Ferragnez, Rosa Chemical e Blanco.

Blanco, nel corso della prima serata, si era esibito in qualità di ospite e, durante la sua canzone "L'isola delle rose" aveva preso a calci con veemenza la scenografia floreale allestista sul palco.

All'attenzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ci sarebbero anche altri protagonisti della kermesse canora. Chiara Ferragni avrebbe infatti in più occasioni menzionato il gruppo Meta (proprietario di Instagram) e pubblicizzato il profilo di Amadeus. Anche il marito di Chiara, Fedez, rischia di andare incontro a pesanti sanzioni.

Il rapper nell'ultima serata ha ballato con Rosa Chemical, con il quale si è poi scambiato un bacio.

La Rai potrebbe rivalersi su Ferragnez, Rosa Chemical e Blanco

Il Tusma (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), ricordando che il minore va tutelato fino alle ore 23:00, prevede una sanzione fino a 600 mila euro per il balletto inscenato da Fedez e Rosa Chemical, mentre la multa massima prevista per la presunta pubblicità occulta di Chiara Ferragni - che potrebbe concretizzarsi anche in un danno erariale - può arrivare a 300 mila euro.

Stando a quanto stimato dall'Instagram Money Calculator, il pubblico guadagnato dal conduttore e direttore artistico Amadeus, dalla Ferragni e da Gianni Morandi, potrebbe tradursi in guadagni pari a 5mila euro a post.

Se davvero partirà l'istruttoria e arriveranno poi delle sanzioni, l'Agcom presenterà il conto alla Rai per "omesso controllo". In Rai, sono già partite le indagini: il 3 marzo prossimo, in occasione del Cda, l'amministratore delegato Carlo Fuortes sarà chiamato ad esibire tutti i contratti degli artisti coinvolti.