Dopo un silenzio durato settimane, Chiara Ferragni è tornata a parlare pubblicamente attraverso una lungo sfogo pubblicato su Instagram in cui ripercorre l’ultimo periodo, caratterizzato dall’esperienza al festival di Sanremo e dai problemi salute del marito Fedez, recentemente rivelati dal cantante, sempre attraverso i social. Sono state “settimane di cose emotivamente complesse” cariche di tensione e paura, durante le quali l’influencer dice di aver sentito sulle sue spalle il peso di essere forte per tutti, non potendosi permettere di crollare anche lei.

L’imprenditrice invita a ricordare come sia normale “avere paura”, “chiedersi se ce la farai”, “offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno, ma anche chiederlo” quando se ne ha necessità.

L’avventura di Sanremo e l’odio in rete contro Ferragni

Chiara Ferragni parla anche della sua partecipazione alla serata inaugurale e alla finale del festival di Sanremo, resa ancora più dura dal peso delle aspettative e dell’odio gratuito da parte di chi non attendeva altro che un suo passo falso, per poterla criticare duramente. L’imprenditrice ammette di essersi “sentita fuori dalla zona di confort” rappresentata dalle sue attività abituali, cercando di non deludere coloro che credevano in lei, né darla vinta a chi la voleva veder fallire.

Inoltre Chiara sottolinea come sia sempre difficile capire il perché di tanta avversione da parte di sconosciuti, senza che ci sia un reale motivo.

Chiara Ferragni parla anche delle difficoltà dovute ai problemi di salute di Fedez

Proprio nei giorni in cui si è trovata ad affrontare l’esperienza a Sanremo, Ferragni ha dovuto fronteggiare anche i problemi di salute del marito Fedez, mai citato direttamente nel suo messaggio, senza poter trascurare i due figli, Leone e Vittoria, né tanto meno le 60 persone che lavorano per lei: non è stato certo facile riuscire a tenere tutto in piedi, proprio in un periodo in cui anche lei avrebbe avuto bisogno di sostegno.

Chiara non si nasconde, raccontando di come in quei giorni abbia dovuto essere forte per tutti, cercando di risolvere problemi più grandi di lei, avendo sempre il timore di fallire e senza mostrare mai le proprie insicurezze, soprattutto ai suoi bambini. Nei momenti di sconforto, in cui aumentava la paura di non farcela, ha pianto da sola, ma anche davanti a chi le vuole bene e ha cercato di confortarla, sia pure con un semplice abbraccio.

Per Ferragni la fragilità è un 'lusso' che non ha potuto concedersi in questo difficile periodo

Lo sfogo di Chiara Ferragni si conclude con una nota positiva: tutte queste responsabilità da affrontare le hanno comunque dato una nuova forza, facendola sentire una persona più matura. Eppure l’imprenditrice vorrebbe tanto concedersi il lusso della fragilità, del poter sbagliare e chiedere aiuto ad altri. Ma in questo periodo così complesso per lei è necessario tirare dritto e provare a far andare tutto per il verso giusto, senza finzioni, anche se a volte è necessario mostrarsi forti per necessità e non per scelta.