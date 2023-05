Un operaio di 29 anni è mortoa in Calabria, precisamente in provincia di Cosenza, mentre stava lavorando. Il giovane è stato travolto da un muro di contenimento che stava costruendo insieme ad alcuni colleghi.

La dinamica di quanto accaduto è ancora poco chiara e sulla vicenda stanno indagando gli inquirenti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco per poterlo estrarre e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La salma è stata trasferita in obitorio in attesa dei successivi adempimenti. Il cantiere è stato posto sotto sequestro per le indagini di rito.

Calabria, a 29 anni perde la vita sul lavoro: indagini in corso

Erano circa le ore 10:30 di questa mattina quando in provincia di Cosenza, precisamente nel comune di Rocca Imperiale, un operaio di 29 anni ha perso la vita.

L'uomo era originario di Roseto Capo Spulico e da qualche settimana era impegnato nella messa in sicurezza idraulica nel torrente Canna, un corso d'acqua che divide la Calabria dalla Basilicata. Per cause tutte in corso di accertamento nella mattinata di oggi qualcosa è andato storto, e il muro di contenimento è franato, travolgendo. L'operaio è quindi rimasto schiacciato sotto il peso del muro.

I colleghi hanno prontamente chiamato i soccorsi, facendo giungere sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia.

I vigili del fuoco del distaccamento di Trebisacce sono intervenuti con mezzi di supporto specializzati per poter recuperare il corpo e consegnarlo ai sanitari del 118 che hanno tentato il possibile per poterlo rianimare, ma il suo cuore aveva cessato di battere già da diversi minuti. Hanno quindi solo potuto trasportare la salma presso l'obitorio del cimitero di Rocca Imperiale in attesa dei successivi adempimenti.

Le forze dell'ordine hanno già effettuato tutti i rilievi di rito per poter ricostruire al meglio l'accaduto e stabilire se ci siano eventuali responsabilità. L'intero cantiere è stato sottoposto a sequestro e la Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo. Si dovrà stabilire se questa morte poteva essere evitata e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Il giovane operaio lascia la moglie e un figlio piccolo. Incredulità fra gli amici e i conoscenti: in queste ore sono tanti gli attestati di stima e di solidarietà che si stanno susseguendo sui social. Non è al momento chiaro quando potranno essere svolte le esequie.