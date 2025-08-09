Freddie Mercury aveva una figlia segreta? Poco prima dell’uscita di Love, Freddie, biografia di Freddie Mercury scritta da Lesley-Ann Jones, una donna identificata come B., classe 1976, ha raccontato pubblicamente la propria versione dei fatti. Per anni infatti è rimasta lontana dai riflettori e ora sostiene di essere la figlia dello storico frontman dei Queen. Ha polemizzato inoltre con l'ex compagna di Mercury Mary Austin, che ha messo in dubbio fortemente l'esistenza di una figlia segreta del cantante, mettendo in dubbio così la veridicità della sua versione.

La figlia segreta di Freddie Mercury

Una donna identificata come B., nata nel 1976, sostiene di essere la figlia di Freddie Mercury e racconta per la prima volta la sua storia. Il suo intervento verrà incluso nel libro Love, Freddie, biografia del frontman dei Queen che è firmata dalla giornalista Lesley-Ann Jones, previsto in uscita a settembre.

Secondo quanto riferito, B. sarebbe nata da una relazione avuta tra il cantante e la moglie di un suo amico. Mercury, senza averne mai parlato pubblicamente, avrebbe mantenuto con lei un legame costante e un rapporto affettuoso per quindici anni, fino alla morte del cantante avvenuta nel 1991.

La donna sostiene di aver vissuto il lutto in forma privata, mentre il mondo intero commemorava l’artista.

Racconta di aver affrontato la crescita senza il supporto paterno e di aver sopportato per anni rappresentazioni distorte e poco veritiere della vita di Freddie Mercury.

"Sono diventata adulta senza lui e ho dovuto vivere senza il suo supporto per ogni momento", afferma la donna.

Le parole della donna

Per quale motivo la donna è intervenuta solamente adesso? Secondo quanto viene riportato dal quotidiano Daily Mail la decisione di esporsi in modo pubblico sarebbe arrivata dopo le dichiarazioni di Mary Austin, storica compagna del cantante, che avrebbe negato di sapere dell’esistenza di una figlia, mettendo così in dubbio la sua storia.

B. dal canto suo definisce questa posizione ingiusta e sostiene che la verità sia stata alterata per molto tempo.

"Resto sconvolta dalla presunta risposta di Austin", ha detto B. "Per 34 anni, la verità sulla vita di Freddie è stata distorta, stravolta e rimaneggiata, ma su questo lei non ha detto nulla".

E ha poi aggiunto che aveva un rapporto "molto stretto e affettuoso" col padre sin dalla sua nascita fino agli ultimi 15 anni di vita del cantante. La testimonianza della donna aggiunge così interrogativi e curiosità sulla vita del cantante e rischia, senza ombra di dubbio, di diventare un caso mediatico su cui i tabloid e i quotidiani possono fare non poche speculazioni.