Martina Nasoni è tornata attiva su Instagram dopo l’intervento di trapianto di cuore. In un lungo post pubblicato sui social ha ringraziato l’équipe medica che l’ha seguita in questi giorni delicati e, soprattutto, ha rivolto un pensiero al suo donatore: “Vivrò con gratitudine, cura e rispetto”.

Le prime parole di Martina

"Era un confine tra la vita e la morte", ha esordito Martina Nasoni su Instagram, prima di ringraziare tutto il personale sanitario dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per averla assistita con competenza e umanità in un momento difficile.

A seguire, ha ammesso che non sta vivendo giorni facili, arrivando a toccare con mano la fragilità e la forza.

Martina ha poi ringraziato tutti i fan e le persone che le hanno fatto sentire il proprio affetto anche solo con un messaggio, dedicando un ampio spazio al suo donatore: "Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. Prometto di onorare questo dono e vivrò di gratitudine, cura e rispetto. Terrò la luce accesa anche quando sarà difficile e farò spazio alla bellezza, per due. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi".

L'appello a donare gli organi

Nella parte finale del suo post, Martina Nasoni ha lanciato un appello per sensibilizzare le persone a donare gli organi: "È il gesto più alto, il più puro, il più generoso che un essere umano possa compiere.

È decidere che dal proprio dolore possa nascere la speranza. È scrivere futuro anche quando il proprio si interrompe".

Nel ribadire la sua gratitudine, Martina ha concluso ringraziando ancora una volta tutti coloro che le hanno fatto sentire il proprio affetto: "Voi tutti sappiate che state illuminando il mio cammino". Ora, Martina è pronta per vivere la sua "rinascita" e scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

La storia della vincitrice del GF 16

Martina Nasoni si era fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per la partecipazione al Grande Fratello 16, condotto da Barbara d'Urso.

Durante la sua esperienza televisiva, ha raccontato di avere un problema cardiaco ereditario, tanto che già in adolescenza era stato necessario un intervento per inserire un pacemaker.

Lo stesso Irama, ascoltando la sua storia, decise di scrivere il brano portato a Sanremo "La ragazza dal cuore di latta".

Martina è tornata nuovamente nella casa del GF Vip 7, dove ha ritrovato il suo ex Daniele Dal Moro. Terminata l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, è diventata un volto dell'emittente radiofonica RDS Next.