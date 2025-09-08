Grave lutto nel mondo della musica rock: è venuto a mancare Rick Davies, il cantante e tra i fondatori della band britannica Supertramp. Il musicista è venuto a mancare lo scorso sabato 6 settembre all'età di 81 anni. Era malato da tempo a causa di un mieloma multiplo. A dare il tristo annuncio è stato il gruppo con un comunicato ufficiale diffuso sui social. Persona riservata e lontana dagli eccessi ha coltivato anche un progetto blues.

Un talento unico per una band leggendaria

Se ne va un grande artista che ha scritto pagine importanti della musica rock.

Lo scorso sabato 6 settembre infatti si è spento Rick Davies, anima del gruppo britannico Supertramp. Una perdita molto importante per un gruppo protagonista indiscusso della musica degli anni Settanta e Ottanta.

Nato nel 1944 a Swindon, in Inghilterra, Davies ha fondato i Supertramp nel 1969 insieme a Roger Hodgson. Insieme a lui, ha dato vita a un sound inconfondibile, plasmando successi intramontabili che hanno segnato il rock progressivo e pop degli anni '70 e '80.

Con il suo inconfondibile tocco sul pianoforte elettrico Wurlitzer e una voce unica, è stato autore o coautore di brani come Goodbye Stranger e Cannonball. Se Hodgson rappresentava l'anima più sognatrice del gruppo, Davies ne era il cuore pulsante, l'elemento che teneva la band con i piedi per terra.

Dopo l'addio di Hodgson avvenuto nel 1983 per divergenze artistiche, è stato proprio Davies a portare avanti il progetto Supertramp, registrando altri quattro album in studio e guidando il gruppo tra tour e concerti fino ai primi anni Duemila.

L'eredità musicale e la vita privata

Con album capolavoro come Crime of the Century e soprattutto Breakfast in America, i Supertramp hanno venduto milioni di copie e riscosso un grandissimo successo, lasciando un'eredità indelebile che continua a influenzare ancora oggi generazioni di musicisti.

Il loro commovente comunicato sui social rende onore a questo lascito: "La musica e l'eredità di Rick continuano ad ispirare tantissime persone e dimostrano che le grandi canzoni non muoiono mai e continuano a vivere".

Oltre al suo lavoro con la band, Davies ha esplorato la sua passione per il blues con la formazione Ricky and the Rockets. L'artista era noto per la sua natura riservata, lontana dai riflettori e dagli eccessi tipici e troppo spesso abituali del mondo del rock. Era sposato con la sua compagna di vita nonché sua manager Sue Davies dal 1977.

La sua musica, considerata un ponte perfetto tra virtuosismo e accessibilità, continuerà a vivere, così come la sua persona, che il gruppo celebra con una frase di speranza: "Sue canzoni non moriranno mai".