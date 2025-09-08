Un incidente stradale si è verificato nella mattinata dell’8 settembre nel territorio di Celico (CS), lungo la Statale 107 “Silana-Crotonese”. Nel sinistro, che ha coinvolto cinque vetture, sono rimaste ferite quattro persone: due in maniera grave e altre due con lesioni lievi. L’impatto è avvenuto al km 51+400, in un tratto rettilineo. Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine e soccorritori, che hanno disposto la temporanea chiusura della carreggiata per consentire le operazioni di recupero dei veicoli e la messa in sicurezza della zona.

Nelle ore precedenti un altro incidente, purtroppo mortale, è stato registrato sulla Statale 106, nel territorio di Corigliano-Rossano.

Le dinamiche dell'incidente stradale

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da un violento impatto frontale tra due auto in marcia su direzioni opposte. Lo scontro ha innescato un effetto domino che ha coinvolto altre tre vetture sopraggiunte sullo stesso tratto della Statale 107. I conducenti dei mezzi che seguivano non hanno avuto il tempo né lo spazio per evitare l’impatto con i veicoli già incidentati. La scena si è presentata particolarmente caotica, con le auto rimaste di traverso su entrambe le corsie, rendendo necessario l’immediato intervento dei Carabinieri, impegnati ora a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Arrivo dei soccorsi sulla Statale 107

Le operazioni di emergenza sono state coordinate dal 118, che ha trasferito le due persone in gravi condizioni all’ospedale Annunziata di Cosenza. Altri due feriti, con lesioni più lievi, hanno ricevuto assistenza direttamente sul posto. Nel frattempo, il personale Anas ha provveduto a interrompere la circolazione in entrambe le direzioni per garantire la sicurezza dell’area. Solo dopo la rimozione dei veicoli coinvolti e il ripristino della carreggiata, la Statale 107 è stata riaperta al traffico, intorno alle 11:20.

Incidente mortale sulla Statale 106

Tragedia sulla statale 106 Ionica, nel tratto compreso tra Corigliano-Rossano e Mirto Crosia, in località Fossa.

Un giovane di 20 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra l’auto da lui condotta e un altro veicolo guidato da un uomo. Quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale di Rossano: le sue condizioni sono gravi, ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano e i vigili del fuoco, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.