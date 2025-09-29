Un doppio grave lutto colpisce in queste ore due ex calciatori dell'Inter. Sono infatti venuti a mancare i padri di Javier Zanetti, attuale vicepresidente della società nerazzurra e bandiera per un ventennio con centinaia di presenze con la fascia di capitano, e di Romelu Lukaku, che all'Inter è stato legato per due stagioni, vincendo lo scudetto 2020-2021 e segnando 78 gol in 132 presenze in gare ufficiali.

Javier Zanetti e la morte di papà Rodolfo: le origini italiane dell'uomo

La morte di Rodolfo Ignacio Zanetti, padre dell'ex capitano dell'Inter e forse tra i calciatori più amati della storia nerazzurra, è stata resa nota con un post sul profilo ufficiale di X della società di viale della Liberazione.

Nel post si esprime tutto il cordoglio della società e della proprietà e la vicinanza da parte di tutto il popolo nerazzurro per la scomparsa del papà di Zanetti. Decine i commenti di cordoglio e migliaia sono state le ricondivisioni della notizia.

La famiglia di Zanetti ha origini italiane, essendo il padre di Rodolfo, Paolo Zanetti, originario della provincia di Pordenone e nello specifico di Sacile. Un legame profondo, quello dello stesso Javier Zanetti con l'Italia, non solo perché l'esplosione come calciatore è avvenuta nel nostro Paese, ma proprio per le sue origini venete. Particolarmente emozionante, infatti, fu una visita del calciatore proprio a Sacile. Ancora più profondo il legame col padre Rodolfo, che in un documentario sull'ex capitano dell'Inter aveva raccontato delle difficoltà del giovanissimo Javier Zanetti, appena 12enne, a trovare spazio nel mondo del calcio.

Chi era Roger Lukaku, padre di Romelu Lukaku

Straziante il ricordo di suo papà Roger da parte di Romelu Lukaku, che su Instagram ha evidenziato come per lui sia difficile affrontare questa dolorosa perdita: "La vita non sarà più la stessa", sono le sue parole e poi chiede la protezione e la guida di suo padre mentre scendono "il dolore e le lacrime". Al contrario di Rodolfo Zanetti, anche Roger Lukaku, conosciuto con il soprannome di Menama, era un calciatore, come lo sono i suoi figli, Romelu, oggi al Napoli, e Jordan, di un anno più giovane.

Nato a Kinshasa, nel Congo, dopo aver esordito con una squadra della sua città, Roger Lukaku finì per giocare in Costa d'Avorio e nel 1990 arriva in Belgio, dove gioca con diversi club come Boom, Seraing, Ekeren, Malines e Ostenda.

Per un breve periodo, milita anche nel campionato turco e a metà degli anni Novanta finisce nel giro della nazionale dello Zaire, con cui colleziona la partecipazione a due Coppe d'Africa.

Nel suo palmares, ci sono tre scudetti e una coppa nazionale con la maglia degli Africa Sports, formazione del campionato ivoriano. I figli Romelu e Jordan sono nati rispettivamente nel 1993 e nel 1994, mentre appunto Roger Lukaku si trovava in Belgio e giocava nella massima serie del Paese, oggi conosciuta come Jupiler Pro League. Si è ritirato definitivamente dal calcio giocato nel 2007, ma in questi ultimi anni non ha mai fatto mancare il sostegno nei confronti dei figli.