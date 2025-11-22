Serata difficile quella del 21 novembre lungo la Statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di Spezzano Sila, dove un violento incidente stradale ha coinvolto quattro veicoli, causando sei feriti. L'incidente si è verificato poco dopo le 19:30, quando un impatto frontale tra le auto ha scatenato il caos. Tra i feriti, la più grave è una donna, trasportata d'urgenza all'ospedale per ulteriori accertamenti. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, ma le cause esatte del sinistro sono ancora sotto indagine. Un altro incidente è stato registrato invece nella mattinata del 22 novembre a Piscopo nel territorio di Vibo Valentia.

La dinamica dell'incidente: un impatto violento

Secondo una prima ricostruzione, la collisione tra i veicoli è avvenuta in un tratto della Statale 107 particolarmente trafficato, a pochi minuti dalle 19:30. Le forze dell'ordine, tra cui la Polizia Stradale, sono subito intervenute per analizzare la dinamica e stabilire le cause che hanno provocato l'incidente. I veicoli coinvolti, dopo l'urto, sono stati pesantemente danneggiati, con alcune auto rimaste fuori strada. La situazione è stata aggravata dalla presenza di diversi feriti, che hanno reso le operazioni di soccorso particolarmente complesse.

L'arrivo dei soccorsi a seguito dell'incidente

Le ambulanze del Suem 118, insieme ai vigili del fuoco e al personale dell'Anas, sono intervenute prontamente per soccorrere le vittime.

Tra queste, una donna è risultata la più grave e, dopo le prime cure sul posto, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale per accertamenti medici. Gli altri feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. La polizia stradale ha iniziato a raccogliere testimonianze e a effettuare rilievi per cercare di comprendere meglio le circostanze che hanno portato all'incidente.

Un altro incidente a Vibo Valentia: due auto coinvolte

Nella mattinata del 22 novembre, un altro scontro tra due veicoli ha avuto luogo sulla strada provinciale Piscopio, nei pressi dello svincolo autostradale. L'impatto è stato altrettanto violento, con gravi danni alle vetture coinvolte, tanto che le parti anteriori delle auto sono rimaste completamente deformate.

I pneumatici sono stati squarciati e uno dei vetri anteriori è andato in frantumi.

Anche in questo caso, il pronto intervento della Postazione di emergenza territoriale Vibo 2 (118) ha permesso di prestare le prime cure al conducente che ha riportato un trauma cranico. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso di Vibo Valentia. Il traffico sulla provinciale ha subito rallentamenti fino al completamento delle operazioni di soccorso.