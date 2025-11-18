A Sibari (in provincia di Cosenza), una discussione avvenuta fra un minorenne e un uomo è sfociata nel sangue. L’episodio, avvenuto nei pressi di un supermercato, ha visto il giovane estrarre un coltello e ferire l’altro alle spalle, provocandogli una lieve perforazione del polmone. La vittima non è in pericolo di vita.

Sempre in Calabria, stavolta nel crotonese, un uomo di 73 anni è stato arrestato dai carabinieri di Belvedere Spinello con l'accusa di atti persecutori nei confronti di un residente di Scandale.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Cassano all'Ionio, la discussione tra un minorenne di cittadinanza pakistana e un uomo di nazionalità indiana è scoppiata per motivi apparentemente futili.

Non sono ancora chiare le motivazioni precise che hanno scatenato il conflitto, ma a un certo punto il giovane ha estratto un coltello e ha colpito l’altro alla schiena, causandogli una leggera perforazione del polmone. La vittima, soccorsa tempestivamente, è stata trasportata all’ospedale, dove - dopo aver ricevuto le cure del caso - è stata dichiarata fuori pericolo.

Intervento delle forze dell'ordine

I Carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente nei pressi del supermercato, hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Le testimonianze raccolte sono state fondamentali per comprendere le circostanze dei fatti.

Gli inquirenti stanno ora cercando di capire non solo cosa abbia scatenato la lite, ma anche cosa sia accaduto nei momenti precedenti e in quelli successivi all’episodio.

Il giovane è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Minacce ed atti persecutori: un arresto nel crotonese

Sempre in Calabria ma nel crotonese, uomo di 73 anni è stato arrestato dai carabinieri di Belvedere Spinello con l'accusa di atti persecutori nei confronti di un uomo di Scandale. Secondo le indagini, l'anziano si sarebbe presentato ripetutamente sotto l'abitazione della vittima, adottando un comportamento minaccioso e chiedendo con insistenza una somma di denaro.

Le indagini delle forze dell'ordine hanno rivelato che l'uomo era già stato ammonito dal Questore per il suo comportamento molesto, ma nonostante ciò, ha proseguito nelle sue intimidazioni, coinvolgendo anche la famiglia della vittima.

La gravità della situazione ha reso necessario il intervento tempestivo da parte dei carabinieri. Dopo gli accertamenti, l'anziano è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Crotone.