Il cantautore statunitense Barry Manilow, 82 anni, ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro ai polmoni e di voler intervenire chirurgicamente. La notizia è stata data in un post su Instagram in data 22 dicembre 2025, nel quale ha spiegato che una risonanza magnetica prescritta dopo un lungo attacco di bronchite ha “scoperto una macchia cancerosa sul polmone sinistro che deve essere rimossa. È pura fortuna (e grazie ad un ottimo medico) che sia stata scoperta così presto”. I medici non ritengono che vi sia diffusione del tumore, e stanno svolgendo ulteriori accertamenti per confermarlo.

L’annuncio comporta l’annullamento dei concerti previsti per il resto di dicembre e gennaio, ma Manilow ha dichiarato l’intenzione di tornare a esibirsi entro metà febbraio 2026.

Il post ha suscitato immediata attenzione: il cantante ha parlato di un intervento chirurgico in programma, senza necessità di chemioterapia né radioterapia, e ha espresso ottimismo sulle prospettive di recupero. La sospensione dei concerti riguarda tutta la fine dell’anno e il primo mese del nuovo anno, con un ritorno annunciato a metà febbraio, indicando una sospensione approssimativa di almeno sei settimane.

Dettagli medici e impatto sui concerti

Secondo le fonti internazionali, il cantante ha sviluppato broncopneumite per due periodi distinti – sei settimane iniziali seguite da una ricaduta di altre cinque – che ha indotto il medico curante a prescrivere una risonanza magnetica per scrupolo.

L’esame ha rilevato una lesione tumorale sul lobo sinistro del polmone, in fase iniziale (stage one), circostanza che ha escluso al momento la necessità di chemioterapia o radioterapia: il percorso terapeutico prevede esclusivamente l’intervento chirurgico per la rimozione del nodulo.



L’immediato riflesso di questa diagnosi è stato lo slittamento dei concerti di gennaio, con un recupero previsto fra la fine di febbraio e inizio aprile. In particolare, il ritorno sul palco è pianificato per il weekend di San Valentino al Westgate Las Vegas Resort e Casino, seguito da tappe in altre città come Tampa, Columbus e Orlando. Nonostante la pausa forzata, Manilow ha rassicurato i fan sul suo stato di voce e sulla volontà di riprendere il tour non appena sarà ristabilito.

Contesto della carriera e rilievo della tempistica

Barry Manilow è una figura emblematica della canzone pop e soft rock, con una carriera che ha attraversato oltre sei decenni di successi. Tra i suoi brani più celebri figurano "Copacabana" e "I Write the Songs". Come riportato da fonti indipendenti, la sua decisione di annunciare pubblicamente la diagnosi giunge in un momento delicato della sua vita e carriera: è al centro della sua serie di concerti finale, il tour "The Last Concerts".

L’intervento programmato entro fine dicembre 2025 sancisce una sospensione immediata delle performance concertistiche ma lascia aperta la prospettiva di un graduale ritorno già a partire dal weekend di San Valentino 2026.