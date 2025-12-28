"Il produttore si riserva ogni iniziativa verso chi abbia arrecato danno al format", questa la presa di posizione di Endemol Shine Italy dopo le insinuazioni di Fabrizio Corona ai danni di Alfonso Signorini in merito al presunto sistema legato ai casting del Grande Fratello Vip.

Il comunicato della Endemol Shine Italy

Tramite un comunicato la Endemol Shine Italy ha fatto chiarezza sul "caso Signorini"

"Il produttore del GFVip prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma", si legge nel comunicato della Endemol Shine Italy.

E ancora: "In relazione a tali presunti fatti si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo". L'azienda ha anche spiegato che a tutela della propria reputazione e della professionalità di tutti i collaboratori ha avviato delle verifiche interne con l'obbiettivo di verificare che il codice etico riguardante le selezioni dei concorrenti non sia venuto a mancare. Infine il produttore ha ribadito che non fornirà alcuna dichiarazione in merito alla vicenda e alle persone coinvolte per non intralciare l'operato di chi sta conducendo le dovute verifiche.

Che cos'è successo

Lo scorso 15 dicembre, Fabrizio Corona all'interno del podcast Falsissimo "Il prezzo del successo" ha affermato che alcuni concorrenti uomini per entrare al GFVip avrebbero dovuto accettare alcune avances di Alfonso Signorini.

A tal proposito l'ex re dei paparazzi ha pubblicato il contenuto di alcune chat scambiate fra il conduttore e alcuni ex concorrenti. Dal canto suo Signorini non ha mai commentato la vicenda ma ha sporto denuncia contro Corona per il reato di revenge porn.

L'opinione di alcuni utenti del web

Il comunicato dell'azienda è stato oggetto di discussione su X.

Un utente ha chiesto con sarcasmo: "Ma quindi Signorini verrà licenziato o no?". Un altro ha chiesto: "Non capisco come nel 2025 si possa ancora dare retta ad un personaggio come Corona". Tra gli utenti però c'è anche chi pensa che ci sia un fondo di verità in quanto raccontato dal 51enne: "Corona ha sbagliato a pubblicare le chat, ma io credo che qualcosa di grande sia successo tra il conduttore e alcuni concorrenti". Infine c'è chi ha affermato: "Mi auguro che il GFVip sia rinnovato ma con un cambio di conduzione".