Dopo le voci di un presunto sistema per fare i casting del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di disattivare il suo account Instagram. In una storia, Fabrizio Corona ha commentato il gesto del conduttore e ha rincarato la dose nei suoi confronti: "Profilo chiuso per cancellare le prove".

Signorini chiude il profilo

Nella giornata di sabato 27 dicembre, il conduttore ha deciso di disattivare il suo account Instagram. Su TikTok invece risulta essere ancora attivo il profilo, ma l'ultimo video postato da Signorini risale al 2023. Anche su X l'ultimo repost del direttore di Chi risale a gennaio 2023.

Gli ultimi aggiornamenti sul 'caso Signorini'

La procura di Milano ha interrogato Corona dopo la diffusione di audio, chat e foto riguardanti Signorini ed alcuni ex concorrenti uomini del GFvip. All'ex re dei paparazzi viene contestato il reato di revenge porn visto che ha diffuso immagini senza il consenso del proprietario.Endemol in un comunicato ha precisato che sono state avviate delle verifiche interne per tutelare il format e tutti coloro che vi lavorano.

La reazione di alcuni utenti del web

"Fabrizio Corona sta dicendo quello che tutti noi abbiamo pensato quando ci siamo accorti che Signorini aveva disattivato la sua pagina Instagram", ha detto un utente. Un altro ha invece fatto notare che sul web non basta cancellare un profilo per rimuovere le prove: "Credo che qualsiasi cosa cancellata possa essere recuperata".

Un utente ha affermato: "Per me il fatto che abbia rimosso l'account è un segnale di colpevolezza da parte del conduttore". Un ulteriore utente ha detto: "Se venisse accertato che Signorini davvero mettesse in atto un sistema per i casting al GF è grave, ma non dovremmo mai dimenticarci chi è Fabrizio Corona. Basti pensare che prima ha gettato fango su Pretelli e poi ha fatto mea culpa per mancanza di prove".