Tragedia all'ex Ilva di Taranto: Claudio Salamida è morto lunedì 12 gennaio 2026 in un incidente sul lavoro all'interno dello stabilimento. L'operaio di 47 anni era originario della provincia Bari e lavorava nell'acciaieria 2 al convertitore 3. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe ceduto il grigliato su cui l'operaio stava svolgendo il suo lavoro. Lascia un figlio piccolo.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Salamida stava eseguendo dei controlli sulle valvole quando è precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto.

Avrebbe ceduto un grigliato su cui l'operaio si trovava, causandone la caduta per diversi metri. I soccorsi dei colleghi e del 118 sono stati immediati, ma tutti gli sforzi si sono rivelati inutili: l'operaio è deceduto sul posto a causa delle gravi lesioni riportate.

Reazioni Sindacali e cordoglio dell'azienda

I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato immediatamente 24 ore di sciopero in tutti i siti del gruppo Acciaierie d'Italia, con articolazioni territoriali. Le organizzazioni si stringono intorno alla famiglia di Salamida, che lascia moglie e un figlio piccolo, in attesa degli accertamenti dello Spesal sulla sicurezza. L'azienda ha espresso cordoglio per la tragedia.

Le indagini sono in corso per chiarire l'accaduto

I funzionari dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) stanno verificando la dinamica e il rispetto delle procedure di sicurezza nell'impianto siderurgico. Saranno effettuati i dovuti controlli del rispetto delle procedure di sicurezza durante i lavori di ispezione valvole. Le indagini mirano a chiarire le cause della caduta dal quinto al quarto piano e a valutare eventuali violazioni normative. L'episodio riaccende l'attenzione sulle condizioni di lavoro del settore: non mancano i precedenti nei fatti di cronaca. Nel 2019, a Taranto, un operaio dell'ex Ilva di 40 anni morì precipitando da un ponteggio durante lavori di manutenzione nell'area altoforni.

L'incidente, simile a quello di Claudio Salamida per dinamica e luogo, portò a uno sciopero immediato dei sindacati Fim, Fiom e Uilm, con indagini Spesal che rivelarono carenze nelle protezioni anticaduta.