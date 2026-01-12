"Se Can Yaman assume droghe? Impossibile non avrebbe retto la preparazione atletica per girare Sandokan", sono alcune dichiarazioni che Emiliano Novelli ha rilasciato dopo la notizia dell'arresto di Can Yaman da parte della polizia turca. Notizia che è stata in seguito smentita dallo stesso Yaman.

Can Yaman, dopo l'arresto parla il personal trainer storico

Secondo quanto si era detto in tarda serata della giornata di ieri, Yaman era finito tra i sospettati di aver contribuito al consumo e traffico di sostanze stupefacenti per una soffiata di terzi che lo aveva segnalato alla polizia locale di Istanbul.

La notizia era stata smentita in un secondo momento da Can Yaman ma in sua difesa si era espresso anche Emiliano Novelli: "Mi sembra impossibile che faccia uso di droga. Almeno nei mesi in cui siamo stati insieme. Non avrebbe mai retto il ritmo", ha fatto sapere il personal trainer che ha seguito il divo sul set del remake di Sandokan.

Ma non é tutto. Secondo quanto riferito dall'allenatore, Yaman non avrebbe mai assunto neanche integratori alimentari, amminoacidi o proteine sintetici durante gli allenamenti, mantenendosi sempre ben idratato: "Davanti a me l'unica cosa che assumeva era acqua naturale. A temperatura ambiente".

Selvaggia Lucarelli critica l'attore

Durante una perquisizione, secondo le ricostruzioni dei media turchi dell'accaduto sarebbe stata rinvenuta addosso al divo una sostanza stupefacente.

Il che ha portato al suo arresto temporaneo per possesso di droga. Tuttavia, Can Yaman é stato rilasciato poche ore dopo il fermo e gli esami tossicologici a cui era stato sottoposto all’Istituto di medicina legale, che si erano resi necessari a verificarne l’effettivo consumo di droghe. Oltre all'esito degli esami l'attore aveva fornito la propria testimonianza agli inquirenti ed é poi stato rilasciato in serata, lo scorso sabato 10 gennaio 2026 finendo così in pasto ai leoni da testiera sui social. La notizia era stata smentita in un secondo momento dallo stesso Yaman.

Rispetto alla polemica che lo vede coinvolto, intanto, si era espressa sui canali social Selvaggia Lucarelli che rilasciato una dura sentenza su Yaman, già inondato da critiche e pregiudizi nel web:

"Della questione droga non so, ma per me Can Yaman resta colui che spacciava per tour benefico un tour in cui prendeva un sacco di soldi per se stesso e faceva fare la bella vita tra hotel di lusso e voli in prima classe per i suoi accompagnatori.

E ovviamente, siccome era Can Yaman, mica un’influencer bionda, tutti fecero finta di niente e lui figo come prima. Lui non si degnò neppure di dare spiegazioni e, del resto, mai nessuno gliene chiese conto“.