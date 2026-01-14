Momenti di apprensione per Helena Prestes. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha lanciato un appello su Instagram per ritrovare suo padre: "Contattatemi". La 35enne ha spiegato che suo padre ha avuto un'incidente davanti ad una macelleria nella giornata di martedì 13 gennaio; l'uomo è stato portato in ospedale per l'assistenza medica, ma non avendo con sé i documenti non risulta rintracciabile.

L'appello di Helena Prestes

Tramite il suo account Instagram, Helena Prestes ha condiviso un appello per ritrovare suo padre. La modella ha spiegato che il 13 gennaio il giornale brasiliano Jornal Butantã ha pubblicato la foto di un uomo in barella con un collare cervicale, spiegando che era caduto davanti una macelleria di San Carlos ed è stato portato in ospedale per l'assistenza clinica.

Non avendo i documenti non è stato possibile ricorrere alle sue generalità. A quel punto Prestes ha rivelato che suo cugino ha visto la foto e l'ha contattata per metterla al corrente dell'accaduto.

Helena ha quindi condiviso un messaggio sui social per sapere il padre in quale ospedale si trovi: "Non sappiamo riusciti a trovarlo. Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in una struttura sanitaria, ma non è stato comunicato in quale ospedale o unità di pronto soccorso. Era senza documenti. Contattatemi se qualcuno ha qualche informazione".

Massima condivisione da parte dei fan

In seguito all'appello di Helena Prestes, diversi utenti hanno condiviso la notizia. Un utente di X, Angelica ha condiviso il post della modella e ha scritto: "Avete informazioni sul padre di Helena?

Mettiamo da parte i fandom e le polemiche. In questi momenti conta solo l'umanità". Un altro utente si è aggiunto all'appello: "Ragazzi aiutiamo Helena a ritrovare suo padre dopo l'incidente avuto in data 13 gennaio". Tra i fan c'è chi ha cercato di supportare la 35enne: "Forza Hele, vedrai che tutto si risolverà nel migliore dei modi". Un ulteriore utente ha invece commentato: "Mettiamo da parte le antipatie legate all'esperienza di Helena durante il GFVip e aiutiamola ad avere notizie di suo padre". Infine c'è chi si è augurato che la situazione possa evolversi in meglio: "Mi auguro che tutto possa essere risolto solo con un grande spavento".