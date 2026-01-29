Oggi, 29 gennaio, Raffaella Scuotto ha pubblicato una serie di video su Instagram che hanno lasciato senza parole chiunque li abbia visti. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha lanciato accuse molto pesanti nei confronti di Brando Ephrikian, in particolare ha parlato dei tradimenti e delle violenze che avrebbe subito nel periodo in cui è stata fidanzata con lui.

Le dichiarazioni che gelano i follower

A distanza di molti mesi dalla fine della sua storia con Brando, Raffaella ha deciso di raccontare cosa l'avrebbe spinta a dire "basta".

In alcuni video che ha pubblicato su Instagram, infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha parlato di presunte mancanze di rispetto che avrebbe subito nel periodo in cui era legata al tronista.

"Sono stata tradita, e non è una cosa che penso o che mi hanno detto altre persone. Lui mi ha confessato tutto e ho deciso di perdonare", ha esordito la giovane nello sfogo che ha lasciato attonito tutto il web.

"Sono stata vittima di violenza fisica e psicologica, e mi sono vergognata di dirlo alla mia famiglia per tanto tempo. Oggi non mi vergogno più perché sto guarendo", ha concluso l'influencer.

quanto mi dispiace per raffaella mamma mia ha raccontato di aver subito violenza psicologica e fisica da brando oltre ai vari tradimenti pic.twitter.com/JJoGl8CcND — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) January 29, 2026

La replica indiretta dell'ex tronista di Uomini e donne

Raffaella ha lanciato accuse pesanti che, al momento, non sono supportate da prove, quindi vanno prese con le pinze nell'attesa di ulteriori sviluppi.

Brando, intanto, si sarebbe confidato con Lorenzo Pugnaloni subito dopo lo sfogo dell'ex fidanzata e avrebbe preso le distanze da tutto quello che ha raccontato.

"Mi ha smentito tutto e prenderà i dovuti provvedimenti, mi auguro", ha scritto l'esperto di gossip in una storia su Instagram dove ha commentato l'accaduto.

L'empatia degli utenti di X

Lo sfogo di Raffaella è stato molto commentato sui social, e quasi tutti si sono schierati dalla sua parte pur non sapendo come sono andate davvero le cose tra lei e Brando.

"Mi dispiace troppo per lei", "Io le credo", "La verità la sanno solo loro due", "Lui sembrava il principe azzurro, non avrei mai immaginato una cosa simile", "Coraggio", "Dei tradimenti si sapeva da mesi", "Io sono sconvolta", "Follia", si legge su X nel giorno in cui la corteggiatrice di Uomini e donne ha raccontato la sua versione sul rapporto con l'ex.