Nelle vesti di ospite a Verissimo, Samira Lui ha negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per migliorare i tratti del viso. "Non ho assolutamente nulla contro la chirurgia tant'è che direi tranquillamente tutto... Mi sono rifatta il seno, non c'è nulla di male a dirlo" , ha fatto sapere Samira Lui, incalzata sui quesiti di Silvia Toffanin. La showgirl e così tornata a parlare di sé, in una nuova puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5, rispondendo indirettamente alle accuse degli utenti nel web che la tacciano di essersi sottoposta a vari interventi di medicina e chirurgia per migliorare il suo aspetto.

"In viso non ho fatto nulla", ha quindi tenuto a sottolineare Lui, sempre in risposta al j'accuse dei detrattori che parlano di un ritocco al naso. Poi, ha aggiunto: "Secondo me è che ho perso qualche chilo, ho imparato a truccarmi, le sopracciglia non ti dico com'erano e ho preso la mano... Cambia proprio il volto.. però se non ci credono che devo fare?".

Lui e il legame con Gerry Scotti: le dichiarazioni dopo il j'accuse di Corona

Ma non é tutto. Dopo l'accusa che Fabrizio Corona ha avanzato a Falsissimo contro Gerry Scotti, tacciandolo di aver ricevuto favori intimi da parte di alcune collaboratrici conosciute negli anni di conduzione in TV, Samira ha inoltre rilasciato un'opinione positiva sul conduttore:

"Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista, tu lo sai benissimo Silvia.

È una grandissima persona, abbiamo veramente un rapporto di amicizia, di stima, ci divertiamo, ridiamo e questa è la cosa più grande che uno possa ottenere".

Chi é la showgirl del momento

Samira Lui (Udine, 1998) è una modella e showgirl italiana, attualmente nota per il suo ruolo di co-conduttrice (la "valletta") nel programma La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti su Canale 5. La sua ascesa nel mondo dello spettacolo è stata segnata da diverse tappe significative:

-Miss Italia (2017): Si classifica al terzo posto, vincendo il titolo di Miss Italia Cinema. -L'Eredità (2021-2023): Diventa popolare nel ruolo di "professoressa" nel quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. -Tale e Quale Show (2022): Partecipa come concorrente al varietà di Carlo Conti.

-Grande Fratello (2023): Partecipa alla diciassettesima edizione del reality show. -La Ruota della Fortuna (2024-2026): Consolidata la sua presenza in Mediaset come volto femminile dello storico quiz riportato in auge da Gerry Scotti. A Verissimo, inoltre, la showgirl ha smentito le voci su una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dichiarando di aver preferito continuare la collaborazione con Gerry Scotti.