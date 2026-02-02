È in arrivo una nuova ondata di scioperi nei trasporti per il mese di febbraio, con conseguenti disagi sia per i viaggiatori che pendolari in tutta Italia. Questa volta lo sciopero non riguarderà solamente il settore ferroviario, ma anche quello aereo e marittimo, con tre date particolarmente critiche a livello nazionale: 6, 16 e 28 febbraio.

Sciopero dei treni il 2 febbraio: stop a Trenord

La prima giornata, prevista dal sindacato Orsa, si svolgerà tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio 2026, quando dalle ore 3 del mattino fino alle 2 del giorno successivo si fermerà Trenord.

Saranno comunque garantiti i servizi durante le fasce protette, ossia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Tuttavia Trenord ha comunicato l’attivazione di bus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (linea RE54) e tra Stabio e Malpensa per il collegamento S50.

È previsto invece uno sciopero di quattro ore dei lavoratori degli appalti ferroviari Elior Divisione Itinere e Polaris nel Lazio, mentre a Rimini il personale dell’Officina Manutenzione Ciclica di Trenitalia sciopererà per otto ore (9-17).

Il 6 febbraio sciopero nazionale dei portuali

Venerdì 6 febbraio è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore dal sindacato Usb Lavoro Privato, il quale riguarderà il settore marittimo e portuale.

Disagi nel trasporto aereo il 16 febbraio

Il 16 febbraio sarà invece la giornata degli scioperi aerei. È infatti previsto uno stop di 24 ore dei lavoratori di Ita Airways e degli assistenti di volo di Vueling. Oltre a queste compagnie, anche il personale di terra di Airport Handling e Alha negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, su iniziativa del sindacato Ost Cub Trasporti, ha deciso di fermarsi. Restano comunque garantite le fasce protette 7-10 e 18-21, oltre ai voli internazionali in arrivo e ai collegamenti con le isole già autorizzati dall’Enac.

Ferrovie dello Stato: sciopero tra il 27 e il 28 febbraio

I disagi si prolungheranno fino a fine mese, infatti dalle 21 di venerdì 27 febbraio fino alle 20:59 di sabato 28 febbraio è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di macchina e di bordo delle Ferrovie dello Stato Italiane.

Questa volta saranno coinvolti i treni regionali, Frecce e Intercity. La differenza principale è che durante questa giornata, purtroppo, non saranno garantite le fasce orarie protette.

Scioperi locali nel trasporto pubblico

Il 6 febbraio sono previsti scioperi di 24 ore in Abruzzo, con il personale della società Tua e una protesta nel trasporto pubblico di Lanciano. Nella stessa giornata stop anche a Bari, dove i lavoratori dell’Amtab sciopereranno per quattro ore (8:30-12:30), e a Teramo, con blocco dei mezzi urbani per l’intera giornata.

Sempre il 6 febbraio è prevista un’agitazione di otto ore per turno nel settore autostradale sul tronco di Milano. L’11 febbraio sciopereranno per 24 ore anche i lavoratori del Comune di Como.

Il 13 febbraio disagi attesi nel trasporto pubblico locale di Bolzano e Termoli, mentre a Udine i mezzi urbani si fermeranno per nove ore, dalle 15 alle 24. Infine, il 27 febbraio nuovo stop a Bari per quattro ore (19:30-23:30) dei lavoratori di Ferrovie Sud Est e servizi automobilistici.