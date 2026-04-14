La tragica morte di un lavoratore in un magazzino Amazon a Troutdale, Oregon, ha riacceso il dibattito sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nei centri di adempimento del colosso e-commerce. Sebbene l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) dell'Oregon abbia classificato l'incidente come non correlato all'attività lavorativa, le circostanze hanno sollevato seri interrogativi sulla gestione delle emergenze e sulla trasparenza aziendale.

Le accuse sulla gestione dell'incidente

Il lavoratore è deceduto sul pavimento del magazzino. Alcune testimonianze hanno riportato che i colleghi avrebbero continuato a lavorare intorno a lui, senza che venissero prestati i primi soccorsi.

Discussioni tra i dipendenti Amazon su forum online hanno suggerito che le temperature elevate all'interno della struttura, forse aggravate da tende fonoassorbenti che limitavano il flusso d'aria, potrebbero aver contribuito al decesso, intensificando lo sforzo fisico. Queste speculazioni sono state alimentate dal fatto che alcuni lavoratori hanno notato un ambiente più fresco il giorno successivo all'evento.

Amazon ha dichiarato di aver fornito supporto ai dipendenti, inclusi consulenti del lutto presso la sede PDX9, e ha garantito il pagamento per i turni annullati. Tuttavia, la gestione interna della notizia ha generato forti controversie, con accuse di indifferenza rivolte alle figure di supervisione che avrebbero istruito i lavoratori a non guardare e a riprendere le proprie mansioni.

Un passato di critiche alla sicurezza sul lavoro

Questo episodio non è un caso isolato. Amazon è stata oggetto di critiche ricorrenti per le condizioni di sicurezza nei suoi centri di adempimento. Già nel 2018, un'inchiesta aveva evidenziato che il 26% dei lavoratori presso il magazzino PDX9 aveva subito infortuni gravi, una percentuale superiore alla media del settore. Dati OSHA del 2024 hanno confermato che i tassi di infortuni seri nei centri di adempimento di Amazon sono più del doppio rispetto alla media dell'industria dei magazzini.

Accuse di manipolazione dei dati sugli infortuni e di documentazione inadeguata hanno innescato diverse indagini federali negli Stati Uniti. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York sta attualmente conducendo un'indagine approfondita sulla sicurezza negli ambienti di lavoro di Amazon.

Reazioni e prospettive future

Il tragico evento ha scatenato indignazione tra dipendenti, sindacati e legislatori, che ora chiedono misure più stringenti per garantire la sicurezza sul lavoro. Le preoccupazioni sono amplificate dalle notizie che indicano l'intenzione di Amazon di sostituire migliaia di posti di lavoro con automazione e robotica, una strategia interpretata come un tentativo di ridurre i costi del personale e le responsabilità legate alla sicurezza.

Nonostante Amazon abbia affermato il proprio impegno a migliorare le condizioni e la sicurezza, l'opinione pubblica e i lavoratori rimangono scettici. La mancanza di un commento ufficiale da parte dell'azienda riguardo alle ultime accuse ha alimentato ulteriormente il malcontento.