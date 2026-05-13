La Cgil ha annunciato l'avvio di una significativa campagna di raccolta firme in oltre cinquanta piazze della Campania. L'iniziativa, in programma per venerdì 15 e sabato 16 maggio, mira a sostenere due cruciali proposte di legge di iniziativa popolare incentrate sulla sanità pubblica e sulla regolamentazione degli appalti. Questa mobilitazione, che coinvolge tutte le cinque province della regione, si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrattazione promosse dal sindacato.

Il segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci, ha evidenziato la duplice modalità di partecipazione: sarà possibile firmare sia online, attraverso il sito del Ministero della Giustizia, sia fisicamente, presso i numerosi banchetti che verranno allestiti sabato 16 maggio.

Ricci ha sottolineato l'ambizione della campagna: “La raccolta delle firme guarda ben oltre le 50mila previste dalla normativa. Con questa campagna vogliamo rafforzare anche le nostre piattaforme sanità e appalti, con una visione di fondo: rendere effettivo il diritto alla tutela della salute, attraverso una gestione pubblica, e aumentare le tutele dei lavoratori nel mondo degli appalti”.

Iniziative e Assemblee Provinciali: Il Calendario

Il cuore della mobilitazione sarà venerdì 15 maggio, con l'organizzazione di assemblee generali che prenderanno il via dalle 9:30 in tutte le cinque province campane. A Napoli, l'assemblea della Camera del Lavoro Metropolitana si terrà presso il Formedil Napoli (via Leonardo Bianchi, 38).

L'evento vedrà la partecipazione di delegati, pensionati, associazioni e movimenti, e annovererà tra i relatori Massimo Di Celmo, componente della Consulta giuridica della Cgil nazionale, il professor Paolo Perotti dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e lo stesso segretario generale Nicola Ricci. Essi illustreranno dettagliatamente le due proposte di legge, fondamentali per il rilancio del sistema sanitario nazionale e per una più efficace regolamentazione degli appalti. Sono inoltre previsti interventi da parte di esponenti delle associazioni e dei movimenti che sostengono attivamente la campagna. La giornata napoletana si concluderà con l'intervento di Alessandro Genovesi, responsabile dell'area contrattazione e appalti della Cgil nazionale.

Parallelamente, altre importanti assemblee provinciali sono state programmate: ad Avellino presso il Carcere Borbonico, a Benevento al Museo del Sannio, a Caserta al Teatro Ricciardi di Capua e a Salerno presso l'Hotel Mediterranea. La giornata di sabato 16 maggio sarà dedicata all'allestimento di banchetti per la raccolta firme in tutte le municipalità di Napoli e nelle principali piazze della provincia. L'appuntamento centrale e di maggiore visibilità sarà al Vomero, in via Scarlatti (angolo via Luca Giordano), a partire dalle 9:30, dove è prevista anche la firma del segretario generale Ricci, a testimonianza dell'importanza dell'iniziativa.

Sanità e Appalti: Le Richieste della Cgil a Livello Nazionale

La campagna campana della Cgil si inserisce in una più ampia mobilitazione nazionale che ha come obiettivi primari il rafforzamento della sanità pubblica e il miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti coinvolti negli appalti e subappalti. Il sindacato ha già evidenziato, in altre regioni come il Piemonte, una serie di criticità strutturali nel settore sanitario: dalla carenza di personale in ogni ambito (con una stima di 1000 professionisti mancanti solo nella salute mentale), ai ritardi significativi nel Centro Unico di Prenotazioni, alla mancanza di percorsi privilegiati per i malati cronici e alle liste d'attesa infinite, fino alla carenza della medicina territoriale.

Questi problemi sottolineano l'urgenza di una riforma complessiva.

Sul fronte degli appalti, le richieste della Cgil sono chiare e mirano a garantire maggiore equità e sicurezza. Si chiede in particolare la parità di salario e diritti tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, indipendentemente dal fatto che operino per ditte in subappalto (spesso penalizzate). Altri punti cruciali includono il contrasto alle false partite IVA, fenomeno che costringe molti a operare come dipendenti senza le relative tutele, e l'introduzione di una maggiore responsabilità in tema di sicurezza, estesa anche a chi commissiona il lavoro. L'intera iniziativa della Cgil è volta a coinvolgere attivamente cittadini, lavoratori e associazioni per promuovere una profonda riforma del sistema sanitario e una regolamentazione più giusta degli appalti, con l'obiettivo ultimo di tutelare efficacemente sia il diritto fondamentale alla salute sia le condizioni dignitose di lavoro.