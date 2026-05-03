Nuovi retroscena sul caso Garlasco. Sul forum Italia Seducion compaiono numerosi post scritti da un ragazzo col nickname di Andreas, in cui diceva di essere ossessionato da una donna. A fare chiarezza è stata proprio l'avvocata Angela Taccia che ha confermato l'identità di Andrea Sempio ma al tempo stesso ha negato che la ragazza in questione fosse Chiara Poggi.

Il retroscena

Andrea Sempio è stato convocato in Procura il prossimo 6 maggio 2026: l'accusa è quella di omicidio volontario nei confronti di Chiara Poggi. Stando alla versione fornita dai pm, il 38enne avrebbe agito dopo essersi visto rifiutare dalla sorella del suo amico.

Ma non è tutto, i nuovi retroscena parlano di un forum Italia Seducion dove sono stati ritrovati più di 3000 post scritti da una persona che si firmava Andreas. A finire sotto la lente d'ingrandimento è un post in particolare datato 30 novembre 2010 in cui si legge: "L'unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20". A tal proposito Sempio disse di non avere mia più provato un'ossessione simile nei confronti di una donna come accaduto in "quel periodo della sua vita". In altri post l'oggi 38enne diceva di essersene fatto una ragione visto che la donna di cui si era infatuato era fidanzata, ma a differenza di altre che magari non avevano problemi a tradire il proprio partner questa persona non intendeva farlo.

Il caso #Garlasco: emergono nuovi dettagli su #Sempio. Su un forum ritrovate vecchie chat con il nickname Andreas: “Tra i 18 e i 20 anni ero ossessionato da una ragazza”, scriveva.#Tg1 Roberta Ferrari pic.twitter.com/Yt74cIk1qn — Tg1 (@Tg1Rai) May 3, 2026

La versione dell'avvocata Angela Taccia

In seguito ai nuovi dettagli emersi, a fare chiarezza sul suo assistito ci ha pensato l'avvocata Angela Taccia: "Non c’entra nulla con Chiara Poggi". La legale ha poi specificato che il termine "one-itis" non viene solo indicato per descrivere un'ossessione ma può assumere diversi significati. Taccia e Sempio in passato hanno frequentato lo stesso gruppo di amici, per questo motivo che la professionista dice di conoscere molto bene l'identità della ragazza descritta dal suo assistito in quel forum.

L'altro legale di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti ha precisato di non essersi ancora confrontato con il suo assistito. Al tempo stesso il professionista ha detto che dai post emersi su quel forum non emerge una persona ossessionata, ma solamente un ragazzo adolescente e immaturo.