I Carabinieri della compagnia di Ischia hanno condotto una rapida e risolutiva operazione che ha portato all'arresto di due giovani, un uomo e una donna, accusati di aver perpetrato una truffa ai danni di un'anziana residente sull'isola. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso il recupero di 7.000 euro, la somma sottratta alla vittima di 86 anni, che è stata prontamente restituita. Questo episodio evidenzia l'impegno costante dell'Arma nel contrasto ai reati che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.

La dinamica della truffa del "falso incidente"

La truffa, messa in atto con il collaudato e insidioso metodo del "falso incidente", ha visto i due malviventi contattare telefonicamente l'anziana donna. Fingendosi con astuzia un avvocato e un maresciallo dei Carabinieri, hanno ingannato la vittima sostenendo che il nipote fosse rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale. Per evitare presunte e immediate conseguenze giudiziarie per il congiunto, l'anziana è stata convinta a consegnare una significativa somma di denaro. I truffatori si sono poi recati direttamente presso l'abitazione dell'86enne, dove hanno ritirato i 7.000 euro in contanti.

L'intervento risolutivo dei Carabinieri e il recupero del denaro

Dopo aver realizzato di essere stata raggirata, la vittima ha immediatamente allertato i Carabinieri di Ischia. La risposta delle forze dell'ordine è stata immediata ed estremamente efficace. A seguito di una breve ma intensa attività investigativa, i militari sono riusciti a rintracciare e arrestare i due giovani responsabili del raggiro. L'aspetto più significativo e rassicurante dell'operazione è stato il recupero dell'intera somma sottratta, che è stata integralmente restituita all'anziana signora. L'operazione si è conclusa con la convalida dell'arresto dei due indagati, confermando la validità e la tempestività dell'azione investigativa.

Prevenzione e tutela delle fasce vulnerabili

La compagnia dei Carabinieri di Ischia è quotidianamente impegnata in attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, con una particolare attenzione alle truffe che colpiscono le persone anziane. L'intervento rapido e il successo nel recupero del denaro rappresentano un chiaro esempio dell'efficacia delle azioni messe in campo dall'Arma per tutelare i cittadini più esposti a tali pericoli. Il comando di Ischia, operando su tutto il territorio dell'isola, garantisce la sicurezza attraverso pattugliamenti costanti, controlli mirati e iniziative di sensibilizzazione rivolte specificamente agli anziani, con l'obiettivo primario di prevenire simili episodi di criminalità e rafforzare la fiducia nella giustizia e nelle istituzioni.