Almeno undici persone hanno perso la vita in una serie di raid israeliani che hanno colpito diverse località nel sud del Libano e a sud di Beirut. Gli attacchi, avvenuti nelle ultime ore, hanno causato vittime e feriti, interessando anche aree dove risiedono numerose famiglie sfollate.

Dettagli delle vittime e delle aree colpite

Il bilancio preliminare degli eventi più recenti indica un numero significativo di vittime. Sei persone sono state uccise e altre sei ferite in un attacco che ha devastato un palazzo a Saksakiyé, situata nella zona di Sidone.

Questo edificio ospitava diverse famiglie sfollate, rendendo l'impatto particolarmente grave. Un'altra vittima è stata registrata a Saadiyat, una località più a nord rispetto a Saksakiyé. Ulteriori due persone hanno perso la vita in un attacco mirato a un'auto, avvenuto su una strada che collega direttamente Saadiyat alla capitale, Beirut. Infine, altre due vittime sono state segnalate ad Habbouch, una località posizionata più a est rispetto alle altre aree menzionate.

Contesto geografico e l'impatto sulle comunità

Le aree interessate da questi raid israeliani rivestono un'importanza strategica e umanitaria. Saksakiyé, in particolare, si trova nella regione di Sidone, una delle principali e più antiche città del sud del Libano.

Sidone è un centro urbano e portuale di rilievo, noto non solo per la sua posizione strategica lungo la costa mediterranea, ma anche per l'ampia presenza di comunità di sfollati che vi hanno trovato rifugio. Anche le altre località menzionate, Saadiyat e Habbouch, sono situate in zone densamente popolate. Queste aree sono state frequentemente coinvolte in episodi di tensione, in parte a causa della loro vicinanza a importanti vie di comunicazione che collegano il sud del Libano con la capitale, Beirut. Gli attacchi si inseriscono in un quadro di crescente tensione nella regione, aggravando ulteriormente la già precaria situazione delle famiglie sfollate che risiedono in queste zone, già colpite dai recenti sviluppi del conflitto.