Rapina nella notte ai danni di un uomo che stava per recarsi al lavoro, con uno dei presunti responsabili arrestato in flagranza dai carabinieri.

L’episodio è stato anche ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che mostrano uno dei rapinatori mentre tenta invano di salire sull’auto appena sottratta alla vittima. Il fatto è avvenuto nel quartiere Chiaiano di Napoli e ha portato all’arresto di un 43enne. Tutto si è consumato intorno alle 3 del mattino.

La vittima, un commerciante ortofrutticolo di 55 anni, era appena uscito di casa ed era salito a bordo della propria vettura quando è stato improvvisamente raggiunto da due uomini, uno con il volto coperto da un cappuccio e l’altro con un casco integrale, usciti da un edificio vicino.

Il soggetto armato ha minacciato l’uomo, permettendo ai due di impossessarsi sia dell’auto sia del denaro.

In quel momento è sopraggiunta una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Napoli, impegnata in un servizio notturno. La gazzella si è immediatamente fermata e uno dei militari è sceso per inseguire i rapinatori.

Uno dei due complici non è riuscito a salire a bordo della Matiz appena rubata e ha tentato di inseguirla con la portiera ancora aperta, nel disperato tentativo di entrare in corsa. Durante la fuga è riuscito solo a lanciare all’interno dell’auto la pistola utilizzata per la rapina. Il carabiniere lo ha raggiunto e bloccato, procedendo all’arresto.

Il denaro sottratto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Proseguono le indagini per rintracciare il veicolo e identificare il complice fuggito.