Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, è intervenuto oggi, 29 maggio 2026, a Caivano. Presso il centro sportivo “Pino Daniele”, si è tenuto l'evento conclusivo del progetto “La scuola e il futuro che vorrei”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto del Movimento Italiano Genitori.

Durante l'incontro, Zangrillo ha dichiarato: “A Caivano abbiamo restituito operatività all'amministrazione comunale e coinvolto le nuove generazioni in un percorso concreto di rinascita della città”. È stato presentato uno studio sul contesto giovanile, coinvolgendo quasi 500 studenti delle scuole di Caivano.

Il percorso di ascolto e confronto mirava a promuovere il benessere dei giovani, sostenere le istituzioni locali e contrastare dispersione scolastica e disagio.

Giovani protagonisti della comunità

Zangrillo ha sottolineato il valore della capacità dei giovani di immaginare il futuro: “Non sono semplici destinatari di interventi, ma protagonisti autentici di un percorso di crescita della comunità”. Gli studenti hanno presentato i lavori del concorso “La scuola e il futuro che vorrei”, proponendo miglioramenti con creatività, conoscenza locale e attaccamento alle proprie radici.

Amministrazione efficiente e cittadinanza attiva

L'iniziativa rientra negli interventi del Dipartimento della Funzione Pubblica per un'amministrazione trasparente ed efficiente.

Tra le azioni: reclutamento di nuove figure professionali (assunte in sessanta giorni) e istituzione del Consiglio delle bambine e dei bambini, esperienza di cittadinanza attiva che coinvolge gli alunni delle classi IV e V delle scuole comunali.

Il modello applicato a Caivano dimostra che il rafforzamento amministrativo passa dalla creazione di alleanze tra istituzioni, scuole, famiglie e comunità.