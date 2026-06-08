A Postiglione, in provincia di Salerno, è stato ufficialmente attivato il nuovo servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS). L'iniziativa, frutto della collaborazione con il Consorzio Matrix, è stata annunciata dall'amministrazione comunale, evidenziandone il valore. Il servizio è operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, con l'obiettivo di assicurare un intervento tempestivo ed efficace nelle situazioni di emergenza e urgenza sociale che coinvolgono le fasce più vulnerabili.

Il Pronto Intervento Sociale si rivolge specificamente a categorie fragili: minori, anziani soli, persone senza dimora, donne vittime di violenza e famiglie in condizioni di particolare disagio.

Le prestazioni includono trasporto sociale, accoglienza temporanea per emergenze abitative, primo supporto sanitario, distribuzione beni di prima necessità e orientamento ai servizi sociali territoriali. Per garantire un accesso immediato all'assistenza, è attivo il numero verde nazionale 800‑769777, gratuito e disponibile h24 per le emergenze.

Il funzionamento del servizio a Postiglione

L'attivazione del servizio a Postiglione è il risultato della sinergia tra il Comune e il Consorzio Matrix, volta a fornire risposte rapide e concrete alle situazioni di disagio sociale. Il Pronto Intervento Sociale si configura come un presidio fondamentale, strumento di tutela per i vulnerabili, garantendo un supporto continuo e personalizzato.

Il servizio, come sottolineato, gestisce efficacemente emergenze critiche e richieste meno urgenti, offrendo prestazioni dall'accoglienza temporanea al supporto sanitario di base, coprendo un ampio spettro.

Un modello di assistenza sociale esteso sul territorio

Il modello del Pronto Intervento Sociale non è un'esperienza isolata, ma si inserisce in un contesto più ampio di iniziative già operative in altri territori. Esempi analoghi, come quello promosso dal Consorzio A5 che ha recentemente presentato un servizio simile ad Atripalda, confermano la validità dell'approccio. In questi contesti, l'assistenza h24 mira a sensibilizzare attivamente le comunità locali e a rafforzare la rete di protezione sociale, con particolare attenzione alle persone fragili e in difficoltà. L'obiettivo comune è rendere il supporto sociale più accessibile e capillare, rispondendo proattivamente alle esigenze emergenti e garantendo assistenza tempestiva e qualificata.