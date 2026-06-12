Un grave incidente aereo ha scosso la mattinata di venerdì 12 giugno 2026 a Solcio di Lesa, pittoresca frazione sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. Un elicottero privato, con a bordo quattro persone, è precipitato per cause ancora da accertare. Il bilancio provvisorio dell'accaduto è tragico: si registra un morto e tre feriti, tutti occupanti del velivolo.

Il velivolo era decollato da poco tempo da una villa situata nella zona circostante, quando, per dinamiche ancora sotto indagine, ha perso quota improvvisamente, schiantandosi. Tutte le persone coinvolte nell'incidente si trovavano all'interno dell'aeromobile al momento dell'impatto.

I tre feriti hanno riportato lesioni classificate con il codice giallo, indicativo di una gravità media. Due di loro sono stati prontamente trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, mentre il terzo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgomanero, dove stanno ricevendo le cure necessarie.

Interventi di soccorso e coordinamento delle autorità

La macchina dei soccorsi si è attivata con grande celerità subito dopo l'allarme. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza, tra cui ambulanze, automediche e gli elicotteri del 118, che hanno operato congiuntamente per prestare le prime cure e gestire la situazione. A supervisionare le operazioni si è recato anche il sindaco di Lesa, Luca Bona, a testimonianza della gravità dell'evento.

La sua presenza ha garantito un raccordo diretto tra le squadre di emergenza e l'amministrazione locale, fondamentale per la gestione dell'area.

Solcio di Lesa: la cornice dell'incidente

Solcio di Lesa, la località in cui si è verificato il tragico schianto, è una rinomata frazione del comune di Lesa, situata sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, nella provincia di Novara. Quest'area è particolarmente apprezzata per la sua bellezza naturale e per la presenza di numerose ville storiche, che ne fanno una meta turistica molto frequentata, specialmente durante i mesi estivi. Il territorio comunale di Lesa si estende lungo la costa del lago, includendo diverse frazioni, tra cui Solcio, a breve distanza dal centro principale. L'incidente ha interrotto la consueta serenità di un luogo solitamente associato a momenti di relax e vacanza.