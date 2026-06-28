Un tentato abuso sessuale ai danni di una studentessa Erasmus di 21 anni, avvenuto a Napoli in via Duomo, sarà al centro di una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'episodio ha coinvolto una giovane francese in città per un progetto Erasmus.

Giovedì sera, intorno alle 21:30, la studentessa è stata aggredita in via Duomo. Mentre usciva dall'ascensore di un palazzo, un uomo l'ha attesa, afferrata alle spalle, le ha girato violentemente la testa e ha tentato di baciarla. La giovane ha reagito con determinazione, gridando e dimenandosi, mettendo in fuga l'aggressore dopo pochi minuti.

Ha chiamato il pronto intervento e si è recata al Vecchio Pellegrini per accertamenti. L'uomo è stato descritto come quarantenne e alto circa un metro e settanta.

Le indagini e la risposta delle autorità

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti gli agenti del commissariato Decumani. La squadra mobile ha avviato le indagini in collaborazione. La polizia scientifica ha compiuto i rilievi il giorno successivo nel palazzo. La descrizione della vittima è chiave per le ricerche in corso.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato un approfondimento del caso nella riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto ha espresso profonda preoccupazione per un fatto di particolare gravità, che «colpisce l'intera comunità cittadina e richiama la necessità di mantenere costantemente alta l'attenzione sul tema della sicurezza e della tutela delle donne».

Focus sulla sicurezza urbana

Il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, coordina le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità. L'attenzione è rivolta a situazioni di allarme sociale, come l'aggressione alla studentessa Erasmus. L'episodio ha ribadito l'importanza di garantire sicurezza a residenti e ospiti, rafforzando la sicurezza urbana.