Il Comune di Salerno, tramite l'Assessorato alle Politiche Sociali e l'Ambito Salerno 5 (Salerno-Pellezzano), ha attivato anche quest'anno il servizio di "Emergenza Caldo". L'iniziativa mira a fronteggiare i disagi delle alte temperature, rivolgendosi alle fasce più deboli della cittadinanza, maggiormente a rischio salute. Il servizio è dedicato ad anziani soli, malati cronici, neonati, bambini piccoli, donne in gravidanza e persone senza fissa dimora, con supporti specifici.

Numero Verde Attivo 24 Ore su 24

Per segnalare emergenze o situazioni di disagio legate al caldo, è disponibile il numero verde 800200019, attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per assistenza continua.

Presso il Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, la situazione rimane stazionaria, senza un aumento degli accessi per il caldo.

Tutela per Lavoratori e Settore Agricolo

Coldiretti ha diffuso l'ordinanza della Regione Campania per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature. Il direttore di Coldiretti Salerno ha inviato un vademecum a oltre 4.500 aziende, senza criticità grazie all'anticipo orario alle sei. Per le coltivazioni, problemi limitati, con consorzi di bonifica attivi e solo qualche criticità sul mais. Confagricoltura Campania ha accolto favorevolmente l'ordinanza regionale e la rimodulazione degli orari di lavoro nei periodi di caldo estremo.

Presidio Sanitario negli Impianti EcoAmbiente

EcoAmbiente Spa, presieduta da Nicola Ciancio, ha sottoscritto un protocollo con la Croce Rossa di Salerno. L'accordo prevede, dal 1° luglio a fine agosto, un presidio fisso con ambulanza e personale specializzato presso l'impianto TMB di Battipaglia, per supportare i dipendenti in caso di emergenza caldo. Questo progetto pilota sarà esteso ad altri impianti EcoAmbiente Salerno S.p.A., per rafforzare sicurezza e benessere del personale.