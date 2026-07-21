Nelle ultime trentasei ore, la Calabria è stata colpita da una serie di incendi di vegetazione che hanno richiesto oltre duecento interventi da parte dei Vigili del fuoco. Attualmente, ventisei focolai risultano ancora attivi, mantenendo alta l'emergenza. I Vigili del fuoco hanno dichiarato di essere pienamente operativi, impiegando «tutte le risorse disponibili per far fronte alle numerose richieste di soccorso, assicurando prioritariamente la salvaguardia della vita umana, dei beni e del patrimonio boschivo».

L'emergenza ha interessato tutte le province calabresi, con situazioni particolarmente critiche in diverse località.

Tra gli interventi più significativi, si segnalano quelli nel Parco nazionale del Pollino, un'area di grande valore naturalistico. Le fiamme hanno anche minacciato centri abitati e infrastrutture a Squillace Lido e Sant’Eufemia di Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro, e a Cassano allo Ionio e Acri, in provincia di Cosenza. In questi contesti, gli incendi hanno messo a rischio abitazioni, attività produttive, strutture ricettive e vaste aree boscate, rendendo indispensabile «un importante dispiegamento di uomini e mezzi, con l’impiego, nei casi più complessi, anche della flotta aerea antincendio dello Stato».

Attività di soccorso e gestione dell'emergenza

L'attività di soccorso dei Vigili del fuoco prosegue senza interruzione, testimoniando la gravità e la persistenza della situazione.

Le sale operative dei Comandi provinciali sono costantemente impegnate nella complessa gestione delle richieste di intervento, operando una continua rimodulazione del dispositivo di soccorso in funzione dell'evolversi degli scenari operativi. Per garantire la piena operatività, si è reso necessario il richiamo in servizio straordinario di personale libero, un segnale della straordinaria mobilitazione in atto.

Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da elevate temperature e vento forte, continuano a rappresentare un fattore di rischio significativo, mantenendo elevata la probabilità di nuovi inneschi. Per questo motivo, i Vigili del fuoco della Calabria hanno diramato un appello alla massima prudenza, invitando la popolazione a evitare comportamenti che possano favorire l’insorgenza di incendi e a segnalare tempestivamente eventuali focolai ai numeri di emergenza.

Il ruolo dei Vigili del fuoco e della flotta aerea antincendio

I Vigili del fuoco, in quanto corpo nazionale preposto alla prevenzione e al contrasto degli incendi, svolgono un ruolo cruciale sia in ambito urbano che rurale e boschivo. Di fronte a situazioni di particolare gravità, come quelle che stanno interessando la Calabria, la loro azione è supportata dall'attivazione della flotta aerea antincendio dello Stato. Questa sinergia tra squadre a terra e mezzi aerei è fondamentale per le operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme, specialmente quando gli incendi minacciano direttamente centri abitati, infrastrutture vitali e le preziose aree naturali protette. Il coordinamento efficace di tutte le risorse disponibili è essenziale per garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi, proteggendo la comunità e l'ambiente.