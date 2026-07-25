La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha annunciato un'importante iniziativa di solidarietà: domenica 26 luglio si terrà una colletta straordinaria in tutte le chiese del territorio italiano. L'obiettivo è fornire un supporto concreto alle popolazioni del Venezuela, duramente colpite da un recente e devastante terremoto. Questa mobilitazione è stata promossa in risposta al sisma che ha interessato il paese sudamericano, causando ingenti danni e mettendo in grave difficoltà numerose comunità locali.

L'annuncio di questa significativa raccolta fondi è stato diffuso dalla CEI tramite una nota ufficiale, nella quale viene enfaticamente sottolineata la necessità di offrire "un segno concreto di solidarietà" nei confronti di coloro che sono stati colpiti dalla calamità naturale.

La colletta avverrà durante tutte le celebrazioni eucaristiche previste per domenica 26 luglio in ogni parrocchia italiana. I fondi che verranno raccolti saranno interamente destinati a sostenere progetti di emergenza immediata e di successiva ricostruzione nelle aree del Venezuela maggiormente devastate dal sisma.

L'impegno della CEI a sostegno del Venezuela

La CEI ha rivolto un appello a tutte le comunità parrocchiali, invitandole a partecipare con la massima attività e generosità a questa raccolta. L'organismo episcopale ha evidenziato come la colletta rappresenti un gesto tangibile di vicinanza e supporto concreto verso una popolazione che si trova in una situazione di profonda difficoltà.

Come specificato nella nota ufficiale, "La colletta vuole essere un segno concreto di solidarietà e di partecipazione alle sofferenze di quanti sono stati colpiti dal terremoto", ribadendo l'essenza dell'iniziativa. Questa azione si inserisce pienamente nel solco delle consolidate attività caritative che la Chiesa italiana promuove regolarmente in occasione di gravi emergenze a livello internazionale.

Le somme che saranno raccolte verranno gestite con la massima cura e trasparenza dagli organismi caritativi della CEI. L'obiettivo primario è garantire un utilizzo rapido ed efficace dei fondi, indirizzandoli verso interventi di prima necessità nelle fasi iniziali dell'emergenza e, successivamente, per supportare la complessa fase di ricostruzione delle infrastrutture e delle comunità.

La CEI ha inoltre voluto esprimere la propria sentita vicinanza alla Chiesa locale venezuelana e a tutte le persone direttamente coinvolte in questa drammatica emergenza.

Il ruolo e la missione della Conferenza Episcopale Italiana

La Conferenza Episcopale Italiana si configura come l'assemblea permanente che riunisce i vescovi di tutte le diocesi italiane. Il suo ruolo è cruciale nel coordinare le molteplici attività pastorali e caritative della Chiesa cattolica in Italia, promuovendo costantemente iniziative di solidarietà sia sul piano nazionale che su quello internazionale. Tra i suoi compiti istituzionali più importanti rientrano la promozione della carità cristiana, la difesa incondizionata dei diritti umani e il sostegno attivo alle popolazioni colpite da calamità naturali di varia entità.

Attraverso un'attenta gestione di fondi specifici e l'implementazione di progetti di aiuto mirati, la CEI interviene prontamente in situazioni di emergenza per fornire assistenza immediata e per accompagnare le comunità nel lungo e difficile percorso della ricostruzione. Le collette straordinarie, come quella indetta per il Venezuela, rappresentano uno degli strumenti più efficaci e diretti con cui la CEI riesce a mobilitare l'intera rete delle diocesi italiane a favore delle popolazioni in difficoltà, rafforzando in tal modo il senso di solidarietà e responsabilità condivisa all'interno della comunità ecclesiale e civile.