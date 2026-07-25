Un vasto incendio divampato nel Cagliaritano ha reso necessaria l'evacuazione della comunità alloggio per anziani "monsignor Angioni", situata a San Gregorio, lungo la vecchia statale 125, nel comune di Sinnai. La struttura, un punto di riferimento per l'assistenza nella zona, è gestita con dedizione dalle suore della Congregazione delle Figlie di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore.

L'emergenza ha coinvolto un totale di dieci persone, tra cui gli anziani ospiti e le religiose, oltre a una famiglia che era già stata precauzionalmente allontanata dalla propria abitazione.

Le fiamme si sono avvicinate in modo allarmante alla comunità alloggio, mentre l'aria, intrisa di fumo denso, ha iniziato a invadere diverse abitazioni circostanti e un bar ristorante posizionato sulla strada. Per garantire la sicurezza, gli anziani e le suore sono stati prontamente trasferiti con un pulmino, scortati dalla polizia locale di Sinnai. Le operazioni sono state supervisionate direttamente dalla sindaca Barbara Pusceddu, presente sul posto, che ha testimoniato la gravità della situazione: “Le fiamme sono proprio sul versante sopra la casa per anziani delle suore del Buon Pastore. Io sono qui e sta piovendo cenere”.

Imponente dispiegamento di mezzi per lo spegnimento

Per contrastare l'avanzata del rogo, è stato attivato un considerevole dispiegamento di forze e mezzi aerei.

Attualmente, stanno ancora operando due Canadair, un elicottero Super Puma, un elicottero dell’Aeronautica Militare e due elicotteri leggeri appartenenti alla flotta regionale antincendio boschivo (AIB). Queste operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono cruciali per contenere la diffusione delle fiamme e mitigare i danni all'ambiente e alle strutture abitative e ricettive della zona. L'impegno congiunto delle squadre a terra e dei mezzi aerei è volto a riportare la situazione sotto controllo il più rapidamente possibile.

Il contesto di Sinnai e l'importanza della comunità

Il comune di Sinnai, parte della città metropolitana di Cagliari in Sardegna, è un territorio che si trova ad affrontare periodicamente la sfida degli incendi estivi.

In questo contesto, la comunità alloggio "monsignor Angioni" riveste un ruolo di fondamentale importanza, offrendo servizi essenziali di accoglienza e cura agli anziani della località di San Gregorio. La gestione attenta da parte della Congregazione delle Figlie di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore assicura un ambiente protetto e assistito per i suoi ospiti, rendendo la sua evacuazione un evento di particolare rilevanza per la comunità locale.