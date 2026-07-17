Il prefetto ed ex capo della polizia, Franco Gabrielli, ha presentato a Trieste, il 17 luglio 2026, il suo libro intitolato "Contro la paura – Manifesto per una sicurezza democratica". L'opera, scritta in collaborazione con il giornalista Carlo Bonini, è stata al centro di un incontro pubblico tenutosi presso il suggestivo Caffè San Marco. L'evento ha offerto un'importante occasione per un confronto approfondito sul tema cruciale della sicurezza in Italia, come sottolineato anche dal sottotitolo dell'iniziativa: "Franco Gabrielli presenta a Trieste il libro 'Contro la paura' e riflette sul ruolo della sicurezza nei diritti e nelle libertà".

La visione di Gabrielli sulla sicurezza democratica

Durante la presentazione, Gabrielli ha affrontato direttamente la questione dell'appartenenza politica del concetto di sicurezza, fornendo una chiara e incisiva dichiarazione. "Io credo che la sicurezza o la viviamo come una precondizione di tutti i diritti e di tutte le libertà, o rischiamo sempre di fare queste battaglie da curva da stadio che poi non portano da nessuna parte", ha affermato l'ex capo della polizia. Con queste parole, Gabrielli ha voluto rimarcare come la sicurezza non debba essere strumentalizzata o ridotta a un mero terreno di scontro ideologico, ma debba piuttosto essere riconosciuta come un pilastro fondamentale per la salvaguardia delle libertà individuali e collettive di ogni cittadino.

Proseguendo nella sua analisi, Gabrielli ha puntato il dito contro le diverse responsabilità che hanno caratterizzato il dibattito sulla sicurezza. Ha evidenziato la responsabilità di coloro che hanno inteso la sicurezza principalmente nella sua accezione repressiva. "In questo c’è ovviamente una responsabilità di chi ha immaginato di farne un terreno proprio soprattutto nella sua dimensione repressiva", ha specificato. Allo stesso tempo, ha criticato anche una forma di deresponsabilizzazione, ovvero l'atteggiamento di chi ha preferito disimpegnarsi dal dibattito, ritenendo erroneamente che la sicurezza si esaurisse unicamente nell'aspetto coercitivo e delegandone la gestione a chi aveva una visione limitata e settoriale del concetto.

"Contro la paura": un manifesto per un approccio equilibrato

Il libro "Contro la paura – Manifesto per una sicurezza democratica" si propone come un'analisi lucida e un invito a superare le dicotomie tradizionali. L'opera mira a proporre una visione della sicurezza che vada oltre la semplice contrapposizione tra misure repressive e la tutela dei diritti, promuovendo invece un approccio più equilibrato, inclusivo e democratico. La presentazione triestina si inserisce in un più ampio contesto di iniziative pubbliche, pensate per stimolare un dibattito costruttivo su tematiche di grande attualità e rilevanza per la collettività.

La figura di Franco Gabrielli, con la sua lunga esperienza come prefetto ed ex capo della polizia, è garanzia di autorevolezza nel campo della sicurezza pubblica.

Il suo impegno costante nella divulgazione di temi legati alla legalità e alla convivenza civile lo rende un interlocutore privilegiato in questi dibattiti. L'incontro al Caffè San Marco ha registrato una significativa partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali, tutti accomunati dall'interesse ad approfondire il ruolo centrale che la sicurezza assume nella società contemporanea, non solo come strumento di ordine, ma come fondamento per una piena espressione della democrazia.