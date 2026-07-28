Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha lanciato un accorato appello, utilizzando i canali social, per esortare i cittadini a proseguire con la segnalazione e la denuncia di ogni episodio sospetto legato ai numerosi incendi che stanno devastando il territorio regionale. L'invito, diffuso il 28 luglio 2026, risponde all'intensificarsi dei roghi che stanno interessando diverse aree della Calabria, creando una situazione di grave emergenza.

Occhiuto ha enfaticamente evidenziato l'importanza cruciale della collaborazione sinergica tra le istituzioni e la cittadinanza per arginare e contrastare efficacemente il fenomeno degli incendi boschivi.

Nel suo messaggio, il presidente ha dichiarato con fermezza: “Continuiamo a segnalare e a denunciare. Solo così possiamo proteggere la nostra terra”. Questo appello giunge in un periodo critico, caratterizzato da temperature elevate e condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, che facilitano la rapida propagazione delle fiamme, minacciando sia le preziose aree boschive che le zone abitate, con gravi rischi per l'ambiente e la sicurezza delle persone.

L'appello di Occhiuto e la situazione attuale degli incendi

Nel suo intervento, il presidente Occhiuto ha ribadito con chiarezza che la segnalazione tempestiva di comportamenti o focolai sospetti costituisce uno strumento di valore inestimabile per le autorità competenti.

Tale rapidità d'informazione consente infatti un intervento più celere e, di conseguenza, più efficace da parte delle squadre di soccorso. L'invito si estende sia alla denuncia di condotte potenzialmente dolose sia alla comunicazione immediata di focolai attivi, incoraggiando l'utilizzo di tutti i canali disponibili, inclusi i social network e i numeri di emergenza dedicati.

La Calabria, in questi giorni, si trova a fronteggiare una moltitudine di incendi che hanno richiesto e continuano a richiedere un massiccio dispiegamento di forze, con l'intervento incessante di squadre di soccorso e della Protezione Civile. Le autorità regionali mantengono un monitoraggio costante e scrupoloso della situazione, esortando la popolazione a mantenere un elevato livello di vigilanza, specialmente nelle aree identificate come maggiormente a rischio e vulnerabili.

Impegno della Regione Calabria nella prevenzione e contrasto

La Regione Calabria è attivamente impegnata in un'ampia strategia di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Questa strategia si concretizza attraverso una serie articolata di iniziative e mirate campagne di sensibilizzazione, tutte rivolte direttamente ai cittadini. L'ente regionale promuove attivamente la collaborazione inter-istituzionale tra le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le numerose associazioni di volontariato, fornendo al contempo strumenti informativi essenziali per la corretta e rapida segnalazione dei roghi. L'impegno delle istituzioni locali si focalizza anche sull'educazione ambientale e sulla promozione di comportamenti responsabili, elementi fondamentali per la salvaguardia e la tutela del vasto e prezioso patrimonio naturale calabrese.

Le segnalazioni dei cittadini rappresentano, in questo contesto, un fattore determinante per garantire la massima rapidità degli interventi e per limitare in modo significativo i danni ambientali ed economici causati dagli incendi. L'appello lanciato dal presidente Occhiuto si inserisce pienamente in questa visione strategica, ribadendo con forza la necessità di un'azione collettiva e coordinata per proteggere e preservare l'integrità del territorio regionale, un bene comune di inestimabile valore.