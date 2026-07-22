È quasi completamente sotto controllo l'incendio boschivo divampato nella notte del 20 luglio a Papasidero, nel Cosentino. Il rogo aveva raggiunto l'area del Santuario di Santa Maria di Costantinopoli, senza però provocare danni alla struttura.

Le operazioni di spegnimento

L'amministrazione comunale ha comunicato che le fiamme non hanno interessato le strutture del luogo di culto. Anche questa mattina il direttore delle operazioni di spegnimento e i volontari cittadini sono rimasti impegnati sul campo per contenere eventuali riprese del fuoco.

L'incendio ha interessato alberi ad alto fusto e macchia mediterranea.

Durante tutta l'emergenza non sono stati utilizzati mezzi aerei per le operazioni di spegnimento, ma sono intervenute esclusivamente squadre a terra di Calabria Verde.

La situazione dell'area colpita

Il Comune attende un aggiornamento della stima dei danni, che al momento resta ferma a circa 10 ettari di superficie percorsa dalle fiamme.

Rimane inoltre in vigore l'ordinanza del sindaco che vieta l'accesso all'area del fiume Lao, dove sono presenti centri dedicati alle attività sportive outdoor.