Il consigliere regionale del Partito Democratico, Piero Lacorazza, ha recentemente posto l'accento sull'urgenza di un confronto costruttivo e approfondito riguardo il futuro degli ospedali di Melfi e Venosa. Queste importanti strutture, situate in provincia di Potenza, sono al centro delle discussioni relative alla definizione del nuovo piano sanitario regionale. L'iniziativa di Lacorazza si inserisce in un periodo cruciale per la sanità lucana, caratterizzato da un'intensa riflessione sulla riorganizzazione complessiva della rete ospedaliera della Basilicata.

La sua richiesta mira a garantire che le decisioni future siano prese con la massima trasparenza e partecipazione, elementi ritenuti indispensabili per un servizio sanitario efficace e vicino ai cittadini.

Il dibattito sul futuro delle strutture sanitarie

Lacorazza ha fermamente evidenziato l'importanza strategica di una discussione pienamente trasparente e profondamente partecipata in merito alle scelte che influenzeranno direttamente i presidi ospedalieri di Melfi e Venosa. Il rappresentante del Partito Democratico ha ribadito con forza che l'elaborazione del piano sanitario regionale non può prescindere da un attento ascolto delle reali esigenze delle comunità locali. È fondamentale, a suo dire, coinvolgere attivamente tutti i territori interessati, assicurando che ogni voce sia udita e considerata nel processo decisionale.

In particolare, Lacorazza ha sottolineato come “il confronto sia non solo auspicabile, ma assolutamente necessario per poter garantire l'erogazione di servizi sanitari adeguati e per rispondere in maniera efficace ai bisogni primari dei cittadini lucani”. Questo approccio partecipativo è visto come la chiave per costruire un sistema sanitario più resiliente, equo e vicino alle persone.

Riorganizzazione e impatto sulla sanità lucana

La riorganizzazione degli ospedali di Melfi e Venosa si configura come un elemento cardine per l'intero sistema della sanità in Basilicata. Piero Lacorazza ha posto un forte accento sulla necessità impellente di mantenere un'attenzione costante e vigile sulle strutture sanitarie presenti sul territorio.

Ha ribadito con chiarezza che qualsiasi decisione riguardante queste infrastrutture deve essere preceduta da una scrupolosa valutazione del suo impatto sui servizi concretamente offerti ai cittadini, al fine di evitare disagi o riduzioni della qualità dell'assistenza. Il consigliere del PD ha inoltre rivolto un invito esplicito alle istituzioni regionali, esortandole a promuovere attivamente un percorso di confronto aperto e genuinamente costruttivo, che includa la partecipazione di tutti i soggetti e gli attori coinvolti nel settore sanitario. L'obiettivo è delineare strategie che non solo ottimizzino le risorse disponibili, ma che soprattutto migliorino la qualità dell'assistenza e l'accessibilità alle cure.

A conclusione del suo intervento, il consigliere Piero Lacorazza ha ribadito un principio fondamentale: “Le scelte sulla sanità devono essere profondamente condivise e, in ogni loro aspetto, orientate inequivocabilmente al miglioramento della qualità dell’assistenza offerta a tutti i residenti della regione”. Questo appello sottolinea l'importanza di un approccio collaborativo e orientato al benessere collettivo nella gestione delle politiche sanitarie, ponendo il cittadino al centro di ogni decisione.