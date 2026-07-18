Un grave incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 18 luglio 2026 a Molini di Tures, in provincia di Bolzano, dove un uomo di settant'anni è rimasto gravemente ferito durante lo svolgimento di lavori boschivi. L'episodio ha richiesto un immediato e massiccio intervento dei soccorsi, data la serietà delle lesioni riportate dall'anziano.

L'uomo, impegnato in delicate attività di taglio e movimentazione di legname all'interno di un'area boschiva, ha subito un trauma che ha compromesso seriamente le sue condizioni di salute. La natura esatta dell'incidente è ancora oggetto di accertamento, ma le prime ricostruzioni indicano un coinvolgimento diretto nelle operazioni di gestione e manutenzione del bosco.

Intervento tempestivo dei soccorsi e condizioni del ferito

Immediatamente dopo l'incidente, è scattata la macchina dei soccorsi. Il personale sanitario, allertato con urgenza, è giunto sul posto per prestare le prime cure al settantenne. La situazione è apparsa subito critica, rendendo necessario un trasporto d'urgenza.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza l'area e facilitare le operazioni di recupero, e le forze dell'ordine, incaricate di avviare i primi rilievi. L'uomo è stato quindi elitrasportato all'ospedale di Bolzano, il principale presidio sanitario della provincia, dove è stato ricoverato in condizioni considerate gravi.

I medici stanno monitorando attentamente il suo quadro clinico, che richiede cure specialistiche.

Dinamiche dell'incidente e indagini in corso

L'incidente si è verificato in una zona boschiva situata nei pressi della località di Molini di Tures, un'area nota per le sue attività legate alla silvicoltura e parte integrante del territorio della Valle Aurina. Le dinamiche precise che hanno portato al ferimento dell'uomo non sono state ancora completamente chiarite e costituiscono il fulcro delle indagini avviate dalle autorità competenti.

Gli accertamenti sono volti a ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e a verificare il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per lo svolgimento di lavori boschivi, attività che per loro natura comportano rischi significativi.

L'ospedale di Bolzano, dove il settantenne è attualmente ricoverato, è attrezzato con reparti specializzati per la gestione di emergenze e traumi complessi, offrendo il supporto necessario per affrontare situazioni di questa gravità.