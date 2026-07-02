I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Napoli hanno denunciato due persone per l'utilizzo di anestetici scaduti in attività di medicina estetica e tatuaggi. L'operazione è scaturita da controlli mirati condotti in due centri estetici del capoluogo campano. Gli accertamenti hanno portato al sequestro di numerosi prodotti anestetici che, pur avendo la data di scadenza superata, venivano impiegati sia per trattamenti estetici che per la realizzazione di tatuaggi. Questa pratica esponeva i clienti a potenziali rischi per la salute, sottolineando la gravità della condotta.

Sequestro di farmaci scaduti e responsabilità accertate

Durante le ispezioni, i militari del Nas hanno rinvenuto e posto sotto sequestro numerosi flaconi di anestetici locali. La loro data di scadenza era stata ampiamente superata, rendendoli non idonei all'uso. L'impiego di tali sostanze, ormai prive di efficacia e potenzialmente dannose, avveniva sia per interventi di medicina estetica che per le pratiche di tatuaggio. Tale condotta ha esposto i clienti a rischi significativi per la salute, inclusi reazioni avverse e inefficacia del trattamento. Le due persone denunciate sono state ritenute responsabili dirette della detenzione e dell'impiego di questi farmaci scaduti all'interno delle rispettive attività, in chiara violazione delle norme di sicurezza e igiene.

L'impegno del Nas per la tutela della salute pubblica

L'intervento dei carabinieri del Nas rientra in un programma di controlli regolari e sistematici, finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti nei centri estetici e nei laboratori di tatuaggi. Queste verifiche sono essenziali per accertare l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la corretta gestione dei farmaci e dei prodotti. L'obiettivo primario è la tutela della salute pubblica, garantendo che i servizi offerti e i prodotti impiegati siano conformi alle disposizioni di legge e non rappresentino un pericolo per i cittadini. La presenza di irregolarità, come l'uso di farmaci scaduti, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e penali a carico dei responsabili. Questi controlli sono un baluardo fondamentale per la sicurezza dei consumatori, assicurando che le pratiche estetiche e di tatuaggio siano eseguite in ambienti sicuri e con materiali idonei.