Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso una ferma condanna per i recenti episodi di violenza verificatisi in Val di Susa. Gli scontri, avvenuti durante una manifestazione del movimento No Tav, hanno coinvolto direttamente le forze dell’ordine. Fedriga ha definito tali azioni "inconcepibili", evidenziando la loro assoluta inaccettabilità in un contesto dove gli agenti sono impegnati nella gestione dell’ordine pubblico. La zona è interessata dai lavori per la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, un progetto che continua a generare forti tensioni sul territorio piemontese.

Condanna delle violenze e solidarietà alle forze dell’ordine

Il governatore Fedriga ha ribadito con chiarezza che "le violenze perpetrate contro le forze dell’ordine sono inaccettabili e non trovano alcuna giustificazione". Ha espresso la sua più profonda solidarietà agli agenti coinvolti negli scontri, rimarcando l’importanza fondamentale del rispetto delle istituzioni e della legalità. Questo principio è cruciale e deve essere garantito in ogni occasione di manifestazione pubblica. Gli scontri si sono verificati durante una protesta organizzata dal movimento No Tav, il quale si oppone con determinazione al progetto della linea ferroviaria Torino-Lione, un'infrastruttura che da anni è al centro di un acceso dibattito e rappresenta un persistente punto di tensione nella regione della Val di Susa.

Contesto delle proteste No Tav in Val di Susa e l'appello alla tutela

La Val di Susa, situata in Piemonte, è da lungo tempo un'area nevralgica e teatro di costanti manifestazioni e proteste. Queste mobilitazioni sono strettamente correlate alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Il movimento No Tav, che include sia residenti locali che attivisti, si oppone fermamente a questo progetto infrastrutturale per preoccupazioni di natura ambientale, sociale ed economica. Le manifestazioni hanno frequentemente portato a momenti di tensione e confronto con le forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, soprattutto nelle aree adiacenti ai cantieri.

I recenti episodi di violenza hanno riacceso il dibattito, portando il presidente Massimiliano Fedriga a richiamare l’attenzione sulla necessità imprescindibile di tutelare chi, come le forze dell'ordine, opera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini. La sua presa di posizione rafforza il messaggio di condanna verso ogni forma di violenza e riafferma il valore del rispetto per il lavoro delle autorità in contesti complessi come quello della Val di Susa.