Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato con fermezza che l'ammodernamento della strada statale 106, specificamente nel tratto che collega Catanzaro a Reggio Calabria, costituisce la sua priorità assoluta e il principale obiettivo strategico per l'intera legislatura in corso. Questa dichiarazione, rilasciata il 20 luglio 2026, evidenzia l'importanza cruciale che l'infrastruttura riveste non solo per la fluidità del traffico, ma anche per il complessivo sviluppo economico e la sicurezza dei cittadini residenti e dei viaggiatori che attraversano il territorio calabrese.

L'impegno del presidente si concentra su un'opera che da tempo attende una riqualificazione significativa, considerata vitale per il futuro della regione.

Priorità per la viabilità regionale e lo sviluppo

Occhiuto ha approfondito la sua visione, spiegando che la strada statale 106, affettuosamente conosciuta anche come "Jonica", è senza dubbio una delle arterie viarie più importanti e nevralgiche per la mobilità interna e la connettività della Calabria. Il presidente ha sottolineato con enfasi come il miglioramento e l'adeguamento di questo asse stradale siano indispensabili per garantire un collegamento più rapido ed efficiente tra le principali città della regione, fungendo da catalizzatore per la crescita economica e l'attrazione di nuovi investimenti.

"La Ss 106 da Catanzaro a Reggio è il mio obiettivo della legislatura", ha ribadito Occhiuto, ponendo l'accento sulla centralità ineludibile di questo progetto all'interno dell'agenda politica e amministrativa regionale. L'opera è vista come un pilastro per modernizzare l'intera rete infrastrutturale.

Impatto sul territorio e impegno istituzionale concreto

Il progetto di ammodernamento della Ss 106 si concentra su un segmento stradale di particolare rilevanza strategica, che attraversa e serve numerosi comuni e aree caratterizzate da un'alta densità di traffico veicolare. Occhiuto ha specificato che l'intervento non si limita al solo miglioramento delle condizioni di marcia, ma persegue un duplice scopo: elevare drasticamente gli standard di sicurezza stradale e, al contempo, fornire un robusto impulso allo sviluppo socio-economico dell'intera Calabria.

Questa iniziativa si inserisce organicamente in un più ampio programma di investimenti infrastrutturali che la Regione sta attivamente promuovendo e realizzando, avvalendosi della collaborazione sinergica di enti locali e delle principali istituzioni nazionali. L'obiettivo è creare una rete viaria moderna e funzionale, capace di rispondere alle esigenze attuali e future del territorio.

La strada statale 106 è stata, nel corso degli anni, frequentemente al centro dell'attenzione pubblica a causa delle sue notevoli criticità, che includono la pressante necessità di adeguamenti strutturali e la presenza di lunghi tratti considerati particolarmente pericolosi per la circolazione. L'impegno solenne dichiarato dal presidente Occhiuto rappresenta, pertanto, una risposta attesa e concreta alle continue e pressanti richieste avanzate sia dai cittadini che dagli amministratori locali, i quali da lungo tempo sollecitano con insistenza interventi risolutivi per la messa in sicurezza e il potenziamento di questa fondamentale arteria stradale. La sua riqualificazione è vista come un passo decisivo per garantire una migliore qualità della vita e opportunità di crescita per l'intera comunità calabrese.