Oltre cento allievi agenti della Polizia di Stato, affiancati da funzionari in formazione e personale della Questura di Terni, hanno partecipato a una significativa iniziativa di raccolta straordinaria di sangue. L'evento, svoltosi a Terni nell'arco di tre giornate, è stato promosso dall'associazione 'DonatoriNati' e ha visto la collaborazione degli allievi della Scuola della Polizia di Stato di Spoleto.

L'iniziativa ha avuto come obiettivo primario la sensibilizzazione sull'importanza della donazione, un gesto cruciale specialmente nel periodo estivo, quando il fabbisogno di sangue tende ad aumentare e le scorte a diminuire.

L'associazione DonatoriNati, sotto la guida del presidente nazionale Claudio Saltari, è da anni impegnata in campagne di sensibilizzazione e raccolte su tutto il territorio italiano, con una particolare attenzione ai mesi più caldi.

Il valore civico della donazione e il ruolo delle istituzioni

Claudio Saltari, presidente di DonatoriNati, ha evidenziato come “Donare il sangue sia il gesto di solidarietà più nobile e necessario per la collettività, soprattutto in estate”. Ha inoltre espresso orgoglio per la “sensibilità dimostrata dal direttore della scuola e dagli allievi”, considerandola un segno positivo per le future generazioni.

Anche il questore di Terni, Michele Abenante, ha ribadito il proprio sostegno, definendo la donazione un “gesto semplice ma di straordinario valore civile”.

Ha sottolineato che “Come Polizia di Stato siamo chiamati ogni giorno a essere al servizio della comunità e questa iniziativa rappresenta una concreta testimonianza di vicinanza ai cittadini, soprattutto nei confronti di chi sta affrontando momenti di difficoltà”. L'ampia adesione degli allievi e dei funzionari in formazione dimostra come i valori di solidarietà, altruismo e responsabilità siano parte integrante del percorso professionale e umano dei nostri poliziotti.

L'impegno costante di DonatoriNati per la cultura della donazione

L'associazione DonatoriNati, che si identifica come Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato, si dedica con impegno costante alla promozione di campagne di sensibilizzazione e raccolte di sangue.

La sua azione si estende su tutto il territorio nazionale, con il duplice obiettivo di sostenere il fabbisogno dei centri trasfusionali e di diffondere capillarmente la cultura della donazione come gesto civico imprescindibile.

Le iniziative promosse da DonatoriNati sono spesso il frutto di una stretta sinergia con partner istituzionali e locali di grande rilievo. Tra questi figurano il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Centro Commerciale “Collestrada” e la FIDAS Umbria. Questa rete di collaborazione è fondamentale per amplificare il messaggio, favorire una maggiore partecipazione e fornire ai cittadini informazioni dettagliate sui requisiti necessari per diventare donatori, sfatando al contempo eventuali falsi miti.

La donazione di sangue è riconosciuta come un pilastro essenziale del sistema sanitario. Ogni giorno, infatti, migliaia di pazienti dipendono dalla generosità anonima dei donatori per affrontare interventi chirurgici complessi, terapie oncologiche vitali, trapianti e per ricevere supporto nelle malattie croniche. La necessità di emocomponenti è costante, quotidiana e silenziosa, ben oltre le emergenze passeggere o le fluttuazioni stagionali.

Per queste ragioni, l'associazione DonatoriNati enfatizza come ogni momento sia propizio per ricordare l'importanza di questo gesto. Non è necessario attendere una ricorrenza o una situazione critica: diffondere attivamente la cultura della donazione, parlandone in famiglia, sul posto di lavoro e nei luoghi di aggregazione, è un dovere collettivo.

Trasformare una semplice intenzione in un'azione concreta significa iniettare linfa vitale direttamente nel tessuto sociale della nostra comunità. Donare il sangue è un atto semplice, sicuro e richiede solo pochi minuti del proprio tempo, ma il suo impatto positivo e duraturo si estende all'intera collettività.