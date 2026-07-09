Un allarmante episodio di violenza ha scosso l'ospedale Cardarelli di Napoli, dove un'operatrice socio-sanitaria è stata brutalmente aggredita da un paziente in un evidente stato di forte agitazione. L'incidente si è verificato all'interno del reparto di Radiologia, un'area cruciale per la diagnostica, proprio mentre la professionista stava svolgendo il suo turno di servizio, impegnata nel delicato compito di trasferire pazienti dal Pronto Soccorso. L'attacco è avvenuto in maniera improvvisa e inaspettata, creando momenti di grande tensione e pericolo.

I dettagli dell'aggressione e la pronta reazione

Il paziente, in un impeto di violenza, ha tentato di strangolare l'operatrice, una manovra che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Fortunatamente, la donna è stata sottratta al pericolo grazie al tempestivo e coraggioso intervento dei colleghi presenti e delle guardie giurate in servizio presso la struttura ospedaliera. La loro rapida e coordinata azione ha permesso di bloccare l'aggressore dopo una breve ma intensa colluttazione, scongiurando il peggio. A seguito dell'aggressione, l'operatrice è stata immediatamente assistita e sottoposta a controlli medici, che hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili con una prognosi di ventuno giorni, evidenziando la serietà dell'accaduto.

L'episodio ha immediatamente acceso i riflettori sulla sicurezza del personale sanitario, una problematica sempre più sentita. La denuncia è giunta dal segretario della Sanità Pubblica per la Fp Cgil Campania, Antimo Morlando, che ha espresso profonda solidarietà alla collega aggredita. Morlando ha sottolineato con forza la pericolosità della situazione che spesso si trovano ad affrontare gli operatori sanitari e ha lanciato un appello per un deciso rafforzamento delle misure di sicurezza. Ha inoltre evidenziato l'urgenza di avviare campagne di sensibilizzazione efficaci, volte a prevenire il ripetersi di simili atti di violenza all'interno delle strutture ospedaliere, garantendo un ambiente di lavoro più sereno e protetto.

Il sistema di sicurezza e i recenti episodi al Cardarelli

L'ospedale Cardarelli è già dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza, un investimento significativo per la protezione della struttura. Questo impianto all'avanguardia comprende circa 300 telecamere strategicamente posizionate e una centrale di controllo operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette. La sua funzione principale è quella di tutelare la sicurezza dei pazienti, dei dipendenti e di tutti i beni presenti all'interno dell'ospedale. La direzione dell'azienda ospedaliera ha prontamente riaffermato la propria massima collaborazione con le forze dell'ordine, sia per la gestione delle situazioni di emergenza sia per fare piena e completa chiarezza su ogni singolo episodio di violenza che dovesse verificarsi tra le sue mura.

Questo recente attacco non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per la sicurezza. Infatti, nella stessa struttura ospedaliera, si era già verificato un altro grave episodio di violenza che aveva coinvolto un infermiere, ferito nell'area parcheggio dell'ospedale. Questi due eventi, avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro, hanno innescato un'attenzione ancora maggiore sulla necessità impellente di garantire una maggiore protezione al personale sanitario. Sottolineano, inoltre, l'importanza cruciale di implementare e mantenere sistemi di controllo e prevenzione sempre più efficaci, indispensabili per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e sereno per tutti coloro che operano quotidianamente negli ospedali, a beneficio della comunità.