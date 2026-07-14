Un grave episodio di potenziale pericolo ha scosso Perugia, nel quartiere di Madonna Alta, dove un bambino di soli tre anni ha rischiato seriamente di precipitare dal balcone di un appartamento. La vicenda, che ha destato profonda apprensione, si è consumata nella mattinata del 14 luglio 2026. Il piccolo si trovava in casa da solo, affidato alla sorveglianza del fratello adolescente, quando l'allarme è scattato. La prontezza di alcuni passanti è stata cruciale: la loro attenzione è stata catturata dalla scena allarmante del bambino che si sporgeva in modo estremamente pericoloso dal parapetto di un balcone situato al secondo piano di un edificio residenziale.

Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine

La vista del piccolo in una situazione di così evidente rischio ha spinto i cittadini a reagire con immediatezza. Senza esitazione, i passanti hanno allertato le forze dell'ordine, segnalando l'urgente necessità di un intervento. La risposta della polizia di Stato è stata rapida e decisiva: gli agenti sono giunti sul posto in brevissimo tempo, comprendendo la gravità della situazione. Dopo aver tentato ripetutamente di ottenere una risposta bussando alla porta dell'appartamento, e constatando l'assenza di reazioni dall'interno, si è reso necessario un ingresso forzato per scongiurare il peggio. Una volta all'interno dell'abitazione, gli agenti hanno trovato il bambino di tre anni e il fratello maggiore, confermando l'assenza dei genitori al momento del drammatico accaduto.

Accertamenti in corso e la posizione dei familiari

Fortunatamente, il bambino è risultato illeso e non ha riportato alcuna ferita fisica a seguito della pericolosa esposizione. È stato immediatamente preso in custodia e affidato alle cure degli agenti, in attesa del rientro dei genitori. L'intervento congiunto dei passanti e delle forze di polizia si è rivelato fondamentale per prevenire conseguenze ben più tragiche, trasformando un potenziale dramma in un sospiro di sollievo. Le autorità hanno prontamente avviato una serie di accertamenti approfonditi per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e per stabilire le responsabilità dei familiari. L'obiettivo è fare piena luce sulle circostanze che hanno portato i due minori a rimanere soli in casa e, in particolare, sul perché il più piccolo si trovasse in una condizione di così grave pericolo sul balcone.

La posizione dei genitori è ora al vaglio delle autorità competenti, che valuteranno attentamente il loro operato in relazione agli obblighi di sorveglianza dei minori e alle normative vigenti in materia di tutela dell'infanzia.